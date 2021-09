Billie Eilish révèle que sa chanson thème Pas le temps de mourir a un œuf de Pâques classique de James Bond

No Time To Die est un film qui essaie de clore l’ère Daniel Craig de 007 avec une confiance audacieuse, ce qui implique de faire certaines choses différemment. Alors que Hans Zimmer, Billie Eilish et Finneas savaient tous qu’ils contribuaient à un paysage musical plus moderne dans No Time To Die, ils se souvenaient certainement d’honorer le fanfaron classique que la musique de James Bond a toujours tenu. Ce sont des décisions comme celle-là qui permettent à la franchise James Bond de continuer à être un incontournable du box-office vénéré, tout en donnant également à la formule impliquée dans le processus une certaine marge d’évolution.