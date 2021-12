Billie Eilish révèle un nouveau look « normal » avec des cheveux bruns | INSTAGRAM

L’une des chanteuses qui a fait le plus de bruit avec sa musique mais aussi avec son look extravagant est Billie Eilish, la jeune femme Nord Américain que depuis son apparition dans The Music Industry a attiré beaucoup d’attention et a été l’un des suivis pour de nombreux jeunes.

Quand va-t-il se rencontrer, il portait des cheveux noirs et vert, un aspect qui a mis du temps à surmonter mais est ensuite venu son look blond, quelque chose d’inattendu mais que ses fans ont pris de manière très positive, ce ton lui convenait très bien.

Pourtant, aujourd’hui encore sur les réseaux sociaux à la recherche d’une apparence un peu plus normale, sans trop attirer l’attention, il a teint le Cheveu de châtain alors maintenant, elle se sent libérée et se sent comme une personne « normale » ou « ordinaire ».

Quand tu deviens un Etoile Aussi grande qu’elle soit, elle regrette sûrement l’anonymat qu’avait sa vie passée : « Elle ne peut aller nulle part avec ces cheveux blonds parce que c’était tellement évident que c’était moi. Je voulais l’anonymat, je suis allé dans un parc avec un ami et je lui ai dit que je ne pouvais pas enlever ma capuche, j’avais peur des paparazzi et des brutes », a déclaré Billie.

Mais son ami a recommandé de ne pas s’inquiéter et de chercher un changement de voir que cela lui était favorable, mais apparemment cela n’a pas aussi bien fonctionné car c’est devenu une tendance et maintenant tout le monde sait déjà qu’il est marron, même sa photo a eu un record de likes dans l’histoire de ses publications.



Billie Eilish a surpris le monde entier avec ce look marron, tout comme une personne « normale ».

Il y a eu plus de 12 millions de personnes qui sont venues à la révélation et ont apporté leur soutien, beaucoup ont également commenté qu’elle était encore plus belle, car le contraste que le ton brun fait avec sa peau est pratiquement parfait.

D’autres encore ont exprimé qu’ils ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient, leur chanteuse préférée avec ce regard discret mais avec des yeux et un talent qui continuent de faire d’elle le centre d’attention.

Chez Show News, nous sommes également impressionnés par ce grand changement et nous continuerons à surveiller ses publications pour les partager avec vous afin que vous continuiez à profiter de ce nouveau look, car il continuera sûrement à modeler pour les caméras et à montrer cette nouvelle scène dans sa vie.