Billie Eilish, Rihanna, Olivia Rodrigo et bien d’autres font tourner les têtes au gala du Met

La musique et la mode se rencontrent sur le tapis rouge pour l’annuel Gala du Met, qui a marqué l’ouverture de l’exposition annuelle du Met Costume Institute à New York.

Traditionnellement tenu le premier lundi de mai, l’événement de cette année a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19. Chaque année marque également un thème spécial lié à l’exposition du Met et cette année était en deux parties : « En Amérique : un lexique de la mode » et « En Amérique : une anthologie de la mode ».

Le gala du Met est également généralement présidé par un invité spécial, mais l’événement de cette année était coprésidé par l’acteur Timothée Chalamet, Billie Eilish, la poète Amanda Gorman et la star du tennis Naomi Osaka.

Comme prévu, toutes les personnes présentes se sont présentées dans leurs plus beaux habits du lundi et ont apporté leur propre interprétation unique du thème, de la révélation du gladiateur de Lil Nas X à Billie Eilish canalisant le vieux glamour hollywoodien.

Même les participants masculins sont devenus créatifs, alors que la pop star australienne Troye Sivan a enfilé une petite robe noire et Frank Ocean a amené un petit ami vert.

Des poètes aux politiciens en passant par les pop stars, découvrez ci-dessous quelques-uns des meilleurs looks de la soirée, notamment Lorde, Megan Thee étalon, Kacey Musgraves, David Byrne, Debbie Harry, et plus encore.

Rihanna et ASAP Rocky

ASAP Rocky et Rihanna

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Lil Nas X

Lil Nas X

Kacey Musgraves

Kacey Musgraves

Lorde

Lorde

Franck Océan

Frank Ocean

Troye Sivan

Troye Sivan

Debbie Harry

Debbie Harry

Erykah Badu

Erykah Badu

Justin Bieber

Justin Bieber