Billie Eilish s’adresse aux trolls d’Internet : “Ils ne vous diraient jamais ça dans la vraie vie”

Billie Eilish a parlé de son expérience avec les trolls sur Internet pour un prochain spécial de la BBC.

Le musicien de 19 ans apparaîtra dans “Billie Eilish: Up Close” samedi.

“Les gens qui disent même des trucs fous ne pensent même pas que vous les verrez. Ils ne vous diraient jamais ça dans la vraie vie”, a déclaré Eilish à la journaliste de la BBC Claro Amfo.

« À quoi bon essayer de faire le bien si les gens continuent de dire que vous faites mal ? »

BILLIE EILISH RAPPELLE UNE “HORRIBLE RELATION AVEC LE CORPS” QUI A CONDUIT SON STYLE DE VÊTEMENTS BAGGY SIGNATURE

“J’essaie tellement de faire le bien pour le monde et le bien pour les gens.”

Billie Eilish prend la parole lors d’une interview dans les coulisses du iHeartRadio ALTer EGO 2021 présenté par Capital One stream sur LiveXLive.com et diffusé sur les stations alternatives et rock d’iHeartRadio à l’échelle nationale le 28 janvier 2021. ((Photo de Kevin Mazur/. pour iHeartMedia)

Eilish a souligné que même si elle essaie de tout faire correctement, « exposer les comptes de célébrités » existe toujours.

“C’est comme si vous pouviez essayer de tout faire correctement et c’est toujours comme si l’un de ces comptes de célébrités exposantes disait:” Billie Eilish subit des réactions négatives pour tout ce qui se passe dans le monde “”, a poursuivi le musicien.

« S’il vous plaît, dites-moi comment cela fonctionne ? »

Eilish vient de sortir son deuxième album studio, “Happier Than Ever” vendredi. La musicienne a sorti son premier album, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, En 2019.