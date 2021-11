Billie Eilish s’apprête à devenir une guest star dans la nouvelle série de Sesame Street

Billie Eilish devrait visiter Sesame Street, le chanteur apparaissant dans le cadre de la 52e saison de l’émission pour enfants de longue date, qui débutera le 11 novembre.

Eilish est l’un des nombreux invités célèbres qui apparaîtront dans la prochaine itération de la série, qui mettra également en vedette d’autres musiciens Anderson .Paak, Kacey Musgraves et Jon Batiste, l’actrice Keke Palmer, la poétesse Amanda Gorman et la joueuse de tennis Naomi Osaka.

Selon USA Today, l’apparition d’Eilish dans l’émission mettra en vedette la pop star partageant une scène avec le vampire de Sesame Street, The Count. Anderson .Paak, quant à lui, interprétera une chanson écrite pour l’épisode Martin Luther King Jr. Day de la série.

Sesame Street a accueilli de nombreux autres artistes dans son quartier ces dernières années. Norah Jones était une invitée précédente, tandis qu’en novembre dernier, Maggie Rogers préparait ses résidents à se coucher avec une chanson intitulée « It’s Nighttime ». Parmi les autres invités musicaux figuraient le leader des Foo Fighters Dave Grohl et Chance the Rapper.

Le week-end dernier, Eilish a joué le rôle de Sally dans un concert live-to-film de Nightmare Before Christmas qui a eu lieu au Banc of California Stadium de Los Angeles. Eilish a interprété « Sally’s Song » et un duo avec le personnage de Danny Elfman, Jack Skellington, « Simply Meant To Be ».

Avec des gens comme Justin Bieber, Olivia Rodrigo et Demi Lovato, Billie Eilish a également été récemment annoncée parmi les nominés pour les People’s Choice Awards 2021. Avec trois nominations, Eilish est en lice pour l’artiste féminine de l’année ainsi que l’album de l’année pour Happier Than Ever et Pop Special de l’année pour son documentaire The World’s A Little Blurry.

Olivia Rodrigo a également remporté un certain nombre de nominations, notamment celle du meilleur nouvel artiste et artiste féminine de l’année, de la chanson et du clip de l’année pour « good 4 u » et de l’album de l’année pour Sour.

La cérémonie du Choix du public sera diffusée sur NBC et E! le 7 décembre à 21 h HE. du Barker Hangar de Santa Monica, en Californie.

