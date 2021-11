Billie Eilish s’associe à CoralWatch pour la conservation de la grande barrière de corail

Billie Eilish se mobilise pour aider à conserver la grande barrière de corail australienne. L’association à but non lucratif CoralWatch, qui s’emploie à sauver le plus grand récif de corail du monde, a obtenu la permission du chanteur d’utiliser son percée 2016 seul, « Ocean Eyes », dans le cadre d’une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public au récif. L’écosystème océanique vital est gravement menacé en raison du blanchissement généralisé des coraux causé par le réchauffement des températures des océans dû à la crise climatique mondiale.

« ELLE A DIT OUI! Billie Eilish nous a donné la permission d’utiliser sa chanson « Ocean Eyes » pour nous aider à mieux faire connaître le récif ! Merci Billie ! », CoralWatch a écrit dans un post Facebook l’annonce de l’accord ce week-end. Le message comprenait une courte vidéo mettant en vedette l’un des supporters les plus jeunes et les plus dévoués de CoralWatch, Elijah Richardson, huit ans, partageant des informations sur la campagne.

« Je suis vraiment excité et je suis vraiment heureux, merci Billie d’avoir dit oui », a déclaré Richardson dans la vidéo, expliquant qu’il y a un an, il avait envoyé un message à Billie lui demandant si CoralWatch pouvait utiliser « Eyes » dans sa campagne, notant à la temps qu’il avait moins de 200 adeptes à ses dizaines de millions. « D’une manière ou d’une autre, cela lui est arrivé et elle a dit oui », a déclaré Richardson, qui a qualifié le récif de « tout nouveau monde », rempli de créatures qui en dépendent pour leur subsistance. Un porte-parole d’Eilish n’a pas pu être joint pour un commentaire supplémentaire au moment de la presse.

L’une des sept merveilles naturelles du monde, la Grande Barrière de Corail est composée de 3 000 systèmes de récifs individuels qui ont été gravement endommagés par les vagues de chaleur marines qui ont entraîné des événements de blanchissement de masse en 2016, 2017 et 2020 qui ont réduit la quantité d’eaux peu profondes. récifs coralliens du système de moitié.

Le mois dernier, Eilish s’est associée à l’un de ses héros de bureau et à un groupe de scientifiques pour appeler les dirigeants mondiaux à prendre des mesures « urgentes » sur le climat. Dans un message vidéo enregistré avec l’acteur irritant de Dunder-Mifflin Rainn Wilson, l’explorateur britannique Levison Wood et Robert Irwin – le fils du regretté écologiste australien Steve « Crocodile Hunter » Irwin – le chanteur a pesé sur la nécessité d’agir maintenant avant l’ONU de ce mois-ci. Sommet sur le climat COP26 à Glasgow.

« Cette année, nos dirigeants décident des actions mondiales requises face à l’urgence climatique environnementale dans une décennie critique pour notre planète », a déclaré Eilish dans le bref message vidéo. «Nous devons nous unir et nous élever pour sauver notre planète, pas seulement pour nous, mais pour nos générations futures, et nous avons besoin d’une action urgente et urgente maintenant et de travailler ensemble comme un seul.

