Billie Eilish se transforme en princesse Disney dans une nouvelle bande-annonce

Billie Eilish se transforme brièvement en un personnage de princesse Disney dans la nouvelle bande-annonce de son prochain concert spécial Disney + Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles, qui sera diffusé le 3 septembre.

Filmé au Hollywood Bowl historique, Eilish se produira son nouvel album dans son intégralité aux côtés de son frère et collaborateur Finneas et sera rejoint par le Los Angeles Children’s Chorus, le Los Angeles Philharmonic dirigé par le directeur musical et artistique Gustavo Dudamel, et le guitariste brésilien Romero Lubambo.

Le spécial Happier Than Ever a été co-réalisé par Robert Rodriguez (Planet Terror, Sin City) et l’animateur oscarisé Patrick Osborne (Pearl, Feast).

À la manière de Disney, des éléments animés spéciaux spécifiques à Los Angeles apparaîtront tout au long de la performance, alors qu’Eilish rend hommage à sa ville natale.

Le spécial Disney + tire son nom du nouvel album acclamé par la critique d’Eilish, Happier Than Ever, sorti le 30 juillet. Malgré son titre joyeux, l’album plonge dans le chagrin d’amour, l’exploitation et son ascension rapide vers la célébrité.

“J’espère que les gens rompront avec leur petit ami à cause de cela et j’espère qu’ils ne seront pas abusés”, a déclaré Eilish dans sa couverture avec Rolling Stone.

Eilish n’est pas étranger aux programmes splashy pour les services de streaming. Elle a laissé les caméras entrer dans son monde pour le récent documentaire AppleTV+, Le monde est un peu flou, qui est actuellement en lice pour quatre nominations aux Emmy Awards.

La performance de la chanteuse pop au Hollywood Bowl permet également aux fans d’avoir un avant-goût de ce qu’ils ont manqué depuis un an et demi, la maîtrise de la scène par Eilish en tant qu’interprète électrique, après une longue période d’éclairage de scène assombri et de lieux fermés.

Le titre de l’album est peut-être à interpréter, mais dans ces dernières bandes-annonces, Eilish a l’air de s’éclater, de retour sur la scène mondiale.

