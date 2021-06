Billie Eilish s’excuse d’avoir utilisé une insulte anti-asiatique dans une vidéo récemment divulguée

Billie Eilish a maintenant présenté des excuses formelles pour avoir utilisé une insulte anti-asiatique et imité des immigrants asiatiques dans des séquences vidéo récemment diffusées.

Les séquences vidéo ont commencé à faire le tour de TikTok la semaine dernière et montrent Billie Eilish utilisant une insulte anti-asiatique tout en semblant également imiter un accent d’immigrant asiatique. Plus précisément, Eilish utilise le mot c en chantant avec un morceau de Tyler, le créateur. Un clip séparé montre Eilish parlant du charabia d’une voix aiguë qui ressemble à une imitation d’un accent d’immigrant asiatique (voir ci-dessous).

On ne sait pas d’où provient la vidéo, qui est essentiellement une compilation de plusieurs extraits plus petits. Dans ses excuses, Eilish a noté qu’elle avait « 13 ou 14 ans » à l’époque et qu’elle n’était pas familière avec le mot péjoratif. De plus, elle a également affirmé qu’elle ne se moquait pas des Asiatiques, mais qu’elle babillait sans but. “C’est du charabia absolu et c’est juste moi qui plaisante, et ce n’est en aucun cas une imitation de qui que ce soit ou d’une langue, d’un accent ou d’une culture LE PLUS LÉGER”, a précisé Eilish.

La vidéo a suscité un large éventail de réactions de la part des fans. Certains ont rejeté les clips comme étant sans importance et exagérés, tandis que d’autres ont appelé à l’annulation de la chanteuse tout en la qualifiant de raciste.

Plus tôt dans la journée, Eilish a abordé les vidéos dans un post Instagram. Voici les excuses complètes.

Je vous aime les gars, et beaucoup d’entre vous m’ont demandé d’aborder cela. Et c’est quelque chose que je VEUX aborder parce que je suis étiqueté comme quelque chose que je ne suis pas.

Il y a un montage vidéo autour de moi quand j’avais 13 ou 14 ans où j’ai prononcé un mot d’une chanson que je ne savais pas à l’époque était un terme péjoratif et utilisé contre les membres de la communauté asiatique. Je suis consterné et embarrassé et je veux vomir que j’ai déjà prononcé ce mot. Cette chanson était la seule fois où j’avais entendu ce mot car il n’avait jamais été utilisé autour de moi par personne dans ma famille. Indépendamment de mon ignorance et de mon âge à l’époque, rien n’excuse le fait que c’était blessant. Et pour cela je suis désolé.

L’autre vidéo de ce clip édité est moi parlant d’une voix inventée de charabia stupide… quelque chose que j’ai commencé à faire quand j’étais enfant et que j’ai fait toute ma vie en parlant à mes animaux de compagnie, mes amis et ma famille. C’est du charabia absolu et c’est juste moi qui plaisante, et ce n’est en aucun cas une imitation de qui que ce soit ou de n’importe quelle langue, accent ou culture le moins du monde. Tous ceux qui me connaissent m’ont vu m’amuser avec des voix toute ma vie.

Indépendamment de la façon dont cela a été interprété, je ne voulais pas dire qu’aucune de mes actions ait causé du tort à d’autres et cela me brise le cœur qu’il soit maintenant étiqueté d’une manière qui pourrait causer de la douleur aux personnes qui l’entendent. Non seulement je crois en, mais j’ai toujours travaillé dur pour utiliser ma plate-forme pour lutter pour l’inclusion, la gentillesse, la tolérance, l’équité et l’égalité.

Nous devons tous continuer à avoir des conversations, à écouter et à apprendre. Je t’entends et je t’aime. Merci de prendre du temps pour lire ceci.

Et voici la compilation vidéo.