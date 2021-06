Billie Eilish s’excuse pour une vidéo dans laquelle elle profère une insulte anti-asiatique

in

Billie Eilish s’excuse pour l’insulte anti-asiatique.

. – La chanteuse superstar Billie Eilish s’est excusée après la diffusion d’une vidéo dans laquelle on la voit apparemment prononcer une chanson tout en utilisant une insulte raciale anti-asiatique.

Eilish, sept fois lauréate d’un Grammy Award, a publié lundi une déclaration sur ses histoires Instagram concernant la compilation éditée de vidéos, qui a été largement partagée plus tôt ce mois-ci.

Dans un clip, Eilish a proféré une insulte raciste anti-asiatique et dans une autre vidéo, elle a apparemment imité un accent.

“Je suis horrifiée et honteuse et j’ai envie de vomir pour avoir dit ce mot”, a écrit la jeune femme de 19 ans, ajoutant qu’elle avait 13 ou 14 ans à l’époque.

“Cette chanson était la seule fois où j’ai entendu ce mot, puisque personne dans ma famille ne l’avait utilisé autour de moi.”

“Peu importe mon ignorance et mon âge à l’époque, rien n’excuse le fait que cela ait été blessant. Et pour ça je le regrette.

Eilish a également fait référence à la “voix improvisée idiote”, affirmant qu’elle avait utilisé cette voix toute sa vie pour parler aux animaux domestiques, aux amis et à la famille.

“C’est un non-sens total et c’est juste moi qui plaisante, et ce n’est en aucun cas une imitation de qui que ce soit ou d’aucune langue, accent ou culture du tout”, a-t-il écrit.

“Quelle que soit la façon dont cela a été interprété, je n’avais pas l’intention qu’aucune de mes actions cause du tort à d’autres et cela me brise le cœur qu’il soit maintenant étiqueté d’une manière qui puisse causer de la douleur aux personnes qui l’écoutent”, a ajouté le chanteur.

“Non seulement j’y crois, mais j’ai toujours travaillé dur pour utiliser ma plate-forme pour lutter pour l’inclusion, la gentillesse, la tolérance, l’équité et l’égalité”, a écrit Eilish.

« Nous devons tous continuer à avoir des conversations, à écouter et à apprendre. Je t’écoute et je t’aime. Merci de prendre du temps pour lire ceci.

Eilish a récemment sorti un single intitulé “Your Power” et son nouvel album, “Happier Than Ever”, a une date de sortie le 30 juillet.