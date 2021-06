Billie Eilish s’excuse sur Instagam pour avoir utilisé des insultes asiatiques dans une ancienne vidéo .

Billie Eilish a adressé une vidéo virale qui semblait la montrer en utilisant une insulte anti-asiatique (Photo: .)

Billie Eilish s’est excusée après la diffusion d’une vidéo semblant la montrer en train de prononcer une insulte raciste.

Quelques jours seulement après que le petit ami de la pop star de 19 ans, Matthew Tyler, a présenté des excuses publiques pour le langage raciste et homophobe qu’il a utilisé dans le passé, elle a partagé une longue déclaration sur Instagram et a déclaré qu’elle était ” consternée et embarrassée ” par elle. Actions.

Il fait suite à une vidéo de compilation éditée qui a été publiée sur TikTok plus tôt ce mois-ci et qui montrait Eilish, qui semblait proférer une insulte anti-asiatique présentée dans la chanson 2011 de Tyler The Creator, Fish.

Le chanteur de No Time To Die a également été filmé parlant avec divers accents.

Dans ses excuses, Eilish, la plus jeune artiste à avoir jamais enregistré une chanson titre de James Bond, a déclaré qu’elle avait “13 ou 14 ans” dans les vidéos et ne savait pas à l’époque que l’insulte était un terme péjoratif.

Elle a écrit: «Je suis consternée et embarrassée et je veux vomir que j’ai déjà prononcé ce mot. cette chanson était la seule fois où j’avais entendu ce mot car il n’avait jamais été utilisé autour de moi par personne dans ma famille.

Billie a publié de longues excuses sur son histoire Instagram (Photo: Instagram)

« indépendamment de mon ignorance et de mon âge à l’époque, rien n’excuse le fait que c’était blessant. et pour cela je suis désolé.’

Eilish a déclaré que les images de ses accents imitant la faisaient parler d’une ” voix composée de charabia stupide “, ce qu’elle fait depuis qu’elle est enfant.

Elle a ajouté: “C’est du charabia absolu et juste moi qui fais des gaffes, et n’est en aucun cas une imitation de qui que ce soit ou de toute langue, accent ou culture dans le MOINDRE.”

Eilish a déclaré qu’elle ne voulait pas offenser et que la perspective de blesser les gens ” me brise absolument le cœur “.

Plus : Billie Eilish



Elle a terminé la déclaration en écrivant: ” Non seulement je crois en, mais j’ai toujours travaillé dur pour utiliser ma plate-forme pour lutter pour l’inclusion, la gentillesse, la tolérance, l’équité et l’égalité.

« nous devons tous continuer à avoir des conversations, à écouter et à apprendre. je t’entends et je t’aime. Merci de prendre du temps pour lire ceci.’

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





