Billie Eilish sort un nouveau single et un nouveau clip “NDA”

Billie Eilish a partagé le clip officiel et son dernier single « NDA ». Tiré de son deuxième album studio très attendu Happier Than Ever – sorti dans le monde entier le 30 juillet via Darkroom/Interscope Records – le morceau dévoile un côté plus sombre de son prochain long métrage et est accompagné d’un clip vidéo auto-réalisé.

À la manière de Billie Eilish, la vidéo présente Billie elle-même et 25 cascadeurs professionnels (extrêmement répétés), se faufilant à toute vitesse autour de Billie la nuit. La vidéo a été tournée en une seule prise et n’a utilisé ni cascadeurs ni VFX pour les voitures.

“NDA” est la cinquième chanson à partager de son deuxième album avant sa sortie. Il fait suite à celui de cette année “Votre pouvoir” et « La cause perdue », ainsi que « Mon avenir » et “Donc je suis,” tous deux sortis en 2020.

L’artiste et auteur-compositeur sept fois lauréate d’un GRAMMY Award a également confirmé qu’elle poursuivrait son travail avec le partenaire de développement durable REVERB pour son 2022 Happier Than Ever, The World Tour, à guichets fermés, avec le Billie Eilish Action Village face aux fans à chaque spectacle. Le groupe se concentrera sur l’action climatique et la justice climatique, en accueillant et en soutenant le BIPOC et les organisations environnementales dirigées par des femmes, ainsi qu’un programme complet via la prochaine campagne Music Climate Revolution de REVERB. En plus de réduire l’empreinte environnementale de la tournée, l’initiative soutiendra des projets qui éliminent directement et de manière mesurable les gaz à effet de serre. Ces efforts collectifs feront de la tournée Climate Positive ; éliminant beaucoup plus d’émissions que ce que la tournée crée.

2021 a déjà été une bonne année pour Eilish, 19 ans, dont le single “Your Power” a fait ses débuts au n ° 10 du Billboard Hot 100, enregistrant plus de 150 millions de flux au cours des deux premières semaines de sortie. Plus tôt cette année, elle a ramené à la maison deux GRAMMY Awards supplémentaires: Disque de l’année pour “Tout ce que je voulais” et Meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour sa chanson de James Bond “No Time To Die”.

