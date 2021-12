Billie Eilish sort une vidéo auto-réalisée pour « Male Fantasy »

Billie Eilish a sorti une toute nouvelle vidéo auto-réalisée et montée pour « Male Fantasy », tirée de son nouvel album, Plus heureux que jamais.

Dans la vidéo, Billie se capture dans un miroir, trempée de couleurs noir et bleu, morose alors que son premier couplet la trouve en train de contempler sa situation : « Seule à la maison, j’essaye de ne pas manger / Me distraire avec de la pornographie / Je déteste son apparence à moi/ Je ne supporte pas le dialogue, elle ne le serait jamais/ Que satisfaite, c’est un fantasme masculin/ Je retourne en thérapie

Plus tôt ce mois-ci, Billie s’est associée à Gucci pour la sortie d’un vinyle en édition limitée Happier Than Ever créé entièrement à partir de restes de matériaux recyclés recueillis lors du pressage original du disque.

Le vinyle Happier Than Ever est emballé dans une boîte décorative avec des autocollants pour les ongles de la marque Gucci, tous deux conçus par le directeur créatif de la maison de couture, Alessandro Michele. Le couple a déjà collaboré à la création de looks de tapis rouge inoubliables pour la jeune musicienne, y compris son look aux Grammy Awards 2021.

« Je suis ravi de partager mon vinyle en édition limitée « Happier Than Ever » et mes autocollants pour les ongles Gucci avec une boîte exclusive conçue par Alessandro Michele », a écrit Eilish sur Instagram. « Le vinyle est fabriqué à partir de chutes de vinyle recyclées de toutes les couleurs du pressage original du disque et chaque pièce est complètement unique !

Le disque Gucci Happier Than Ever est une édition limitée uniquement disponible en magasin dans certains magasins phares du monde entier. Les emplacements participants incluent Paris Flagship Royale à Paris, France; Berlin Kurfürstendamm à Berlin, Allemagne ; Milano Monte Napoleone Flagship à Milan, Italie ; Madrid Serrano à Madrid, Espagne ; London Sloane Flagship à Londres, Royaume-Uni ; Beverly Hills Flagship à Los Angeles, Californie et Gucci Wooster à New York.

La sortie de l’ensemble est disponible dans les magasins maintenant – bien que certains endroits aient déjà vendu le disque exclusif. Le prix de l’ensemble n’a pas été partagé en ligne. Sur le boutique en ligne officielle de Billie Eilish, les pressages originaux de Happier Than Ever sont toujours disponibles en bleu poudré, jaune doré, rouille, orange, sauge et noir.

Plus tôt cette année, Eilish et Michele sont apparus à la conférence Forces of Fashion de Vogue pour discuter de leur partenariat créatif. « Le processus est très naturel », explique Eillish, auquel Michele a ajouté : « Nous partageons beaucoup de choses, peut-être plus que ce dont nous parlons, des choses secrètes, et c’est magnifique.

