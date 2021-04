Billie Eilish taquine un nouveau single ‘Happier Than Ever’

Billie Eilish a partagé un aperçu de 15 secondes de sa prochaine sortie «Happier Than Ever». Dans le visuel, une Eilish nouvellement blonde s’harmonise tout en se détournant de la caméra dans un décor aux teintes de pêche, en chantant: “Quand je suis loin de toi / je suis plus heureuse que jamais.”

L’aperçu acoustique offre un aperçu de la monde en développement du deuxième album d’Eilish.

Fin 2020, le chanteur a sorti «Donc je suis», une ode audacieuse à ne pas être dérangé. Le single fait suite à la sortie de «My Future» et de la chanson thème d’Eilish James Bond «No Time To Die», qui a récemment remporté un Grammy Award pour la meilleure chanson écrite pour les médias visuels.

Elle a également remporté le record de l’année pour son émouvant single de 2019 «Everything I Wanted».

En décembre, Eilish est apparue sur Sirius XM avec son frère et collaborateur Finneas pour discuter du processus de création du suivi à venir de ses débuts massifs When We All Fall Asleep, Where Do We Go, en disant: «Tout dans chaque chanson est très différent mais en quelque sorte cohérent, et je pense que c’était la même chose avec le dernier album. Nous voulions vraiment qu’un projet soit cohérent et ait du sens, mais pas seulement une répétition et un clone de toutes les autres chansons. »

Plus récemment, Eilish a sorti le long métrage documentaire Billie Eilish: Un peu de flou dans le monde via Apple TV +. Réalisé par RJ Cutler, le documentaire décrit les coulisses de l’année tourbillonnante de la chanteuse qui a précédé et suivi la sortie de son premier album en 2019. S’étendant sur le plan professionnel et personnel, le film montre Eilish en train d’obtenir son permis de conduire et de monter sur la scène principale. à Coachella pour la première fois.

Le 11 mai, Eilish sortira Billie Eilish, un livre photo conçu pour mettre en valeur ses moments sur scène et en dehors avec une attention particulière portée à ses explorations de la mode. Le livre sera disponible avec un livre audio compagnon raconté par Eilish elle-même.

