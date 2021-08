Billie Eilish vient de troller son ancien style en réponse à un fan

Billie Eilish est dans une nouvelle ère, et – bien sûr – avec une nouvelle ère vient un nouveau look. La chanteuse a récemment fait ses débuts avec des cheveux blonds frais et une ambiance vintage sur la couverture de Vogue avant Happier Than Ever, et s’est penchée sur ce même style alors qu’elle fait la promotion de l’album. Mais apparemment, certains fans ne sont pas là pour ça – même si la façon dont Billie s’habille n’est l’affaire de personne – et ont exprimé leur préférence pour son ancien look lors d’une séance de questions-réponses.

En réponse à un adepte qui a dit “plus de tenues ennuyeuses et simples n’étaient si fatiguées.. qu’est-ce qui t’est arrivé” (hum, grossier), Billie a partagé une vieille photo d’elle avec des cheveux bleus et une coupe bleue ample assortie, en disant “quoi tu veux encore ça “

Instagram

Elle a également posté une photo d’elle en talons et en corset en réponse à un autre adepte qui a demandé plus de photos :

Instagram

Billie a parlé de son nouveau look à Vogue, affirmant qu’elle s’attendait à ce que les fans lui demandent « Si vous aimez la positivité corporelle, pourquoi porteriez-vous un corset ? Pourquoi ne voudriez-vous pas montrer votre corps réel ? ‘”Comme elle l’a dit,” Mon truc, c’est que je peux faire ce que je veux. Tout dépend de ce qui vous fait vous sentir bien. Si vous voulez vous faire opérer, allez vous faire opérer. Si vous voulez porter une robe que quelqu’un pense que vous avez l’air trop grande, f ** k it – si vous vous sentez bien, vous êtes bien. “

Elle a ajouté : « Soudain, tu es un hypocrite si tu veux montrer ta peau, et tu es facile et tu es une salope et tu es une pute. Si je le suis, alors je suis fier. Moi et toutes les filles sommes des putes, et je le fous, tu sais ? Retournons la situation et soyons responsabilisés en cela. Montrer son corps et montrer sa peau – ou pas – ne doit pas t’enlever le respect.”

Ceci pour toujours.

