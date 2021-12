Billie Holiday et Nina Simone transforment un poème obsédant

Plusieurs décennies après qu’il a été enregistré pour la première fois par Billie vacances, « Strange Fruit » continue d’avoir une résonance terrifiante. La chanson, qui verbalise les horreurs du racisme dans le sud des États-Unis, a été reprise d’innombrables fois par des artistes de tous genres, de Tori Amos à Andra Day. Mais deux interprétations de la chanson continuent de se démarquer de toutes les autres : l’original inoubliable de Billie Holiday et celui de Nina Simone prise profonde et directe.

Alors que l’interprétation de Holiday peut amener les auditeurs à croire qu’il s’agit d’une composition originale, « Strange Fruit » était initialement un poème mis en musique par l’écrivain juif américain Abel Meeropol en 1937. Il sert d’allégorie troublante entre les fruits sur les arbres et les victimes noires du lynchage tout au long Histoire américaine, écrite en réponse à une photo de 1930 de Thomas Shipp et Abram Smith, deux victimes noires du lynchage. (La photographie aurait « hanté [Meeropol] pendant des jours.”) Sous le pseudonyme de Lewis Allan, le poème de Meeropol a été publié dans The New York Teacher plus tard cette année-là.

Billie Holiday et Strange Fruit

Billie Holiday a joué pour la première fois « Strange Fruit » en 1939 au Café Society, le premier club de jazz intégré de la ville de New York, après avoir apparemment été initié à la chanson par le fondateur du club. Dans son autobiographie Lady Sings The Blues, elle a écrit que les paroles lui rappelaient son père, décédé à l’âge de 39 ans après s’être vu refuser un traitement médical dans un hôpital « réservé aux blancs » au Texas. (« Vingt ans après la mort de Pop, les choses qui l’ont tué se produisent toujours dans le Sud. »)

Alors qu’elle craignait de la chanter par crainte de représailles de la part des auditeurs blancs, Holiday a finalement fait de la chanson une partie intégrante de ses performances en direct.

Même avec un piano jazz qui l’accompagne, la version de Holiday, enregistrée en 1939, est incroyablement macabre, entraînant une dichotomie sonore tout aussi effrayante que ses paroles. À travers des roucoulements jazzy, elle décrit « scène(s) pastorale(s) du Sud galant » comme le parfum des fleurs de magnolia remplissant l’atmosphère, un cadre serein interrompu plus tard par « l’odeur de chair brûlée » et l’image envoûtante des « corps noirs se balançant dans la brise du sud.

La NAACP estime que le nombre de victimes de lynchages noirs a augmenté à la fin du XIXe siècle après la guerre civile. Le nombre de Noirs libres dans le sud des États-Unis a suscité la colère des Blancs, entraînant des représailles et des pendaisons injustifiées à la suite de ces changements sociaux. Le lynchage n’est pas seulement un meurtre prémédité – c’est un moyen de limiter le progrès social, politique et économique des Noirs américains par la peur et l’intimidation. Les troubles civils et les lois sociales strictes des années 1950 et 1960 ont également restreint l’avancement des personnes de couleur, créant des progrès limités pour les Noirs en raison de tensions raciales non résolues, malgré une diminution des lynchages à travers le pays. Bref, peu de choses ont changé.

Nina Simone et Strange Fruit

Dans cet esprit, « Strange Fruit » était une chanson parfaite pour Nina Simone à reprendre. Elle a souvent attiré l’attention sur des problèmes sociaux plus profonds à travers ses enregistrements et ses performances. « [‘Strange Fruit’] parle de la chanson la plus laide que j’aie jamais entendue », Simone dit une fois. « Moche dans le sens où c’est violent et qui déchire les tripes de ce que les Blancs ont fait à mon peuple dans ce pays. »

Présentée sur son album Pastel Blues de 1965, la version de Miss Simone de « Strange Fruit » la trouve en train d’utiliser une instrumentation de piano solennelle (l’une des caractéristiques sonores du projet) afin de lancer un coup de poing thématique et émotionnel qui résonne encore à ce jour. Sa version transformatrice utilise une palette sonore minimaliste plutôt qu’une palette jazzy, vous obligeant à vous asseoir avec l’imagerie lourde et son ton tangible et rempli de chagrin.

Simone ne se produit pas en tant qu’artiste, mais en tant qu’humaine avec un lien viscéral avec le sujet en question. Alors qu’elle s’éloigne des clés, elle crie au nom de sa race. Sa voix émotionnellement tendue frémit alors qu’elle décrit un corps noir décédé pourrissant au soleil. Alors qu’elle chante que le corps est enlevé, elle hurle vers le ciel, suppliant que la violence s’arrête sans le dire carrément.

« Si vous regardez toutes les souffrances que les Noirs ont endurées… nous voulions tous dire [something about racial injustice], elle l’a dit », a déclaré l’artiste et activiste Dick Gregory à propos de l’intrépidité de Simone dans le documentaire de 2015 What Happened, Miss Simone? Ailleurs dans le documentaire, la fille de Simone, Lisa Simone Kelly, ajoute que «la colère est ce qui a soutenu» sa mère et qu’elle se sentait plus épanouie en se battant et en chantant pour un objectif plus grand et plus profond.

L’héritage de Strange Fruit

« Strange Fruit » continue de servir d’appel aux armes pour ceux qui luttent contre les inégalités raciales aux États-Unis. D’innombrables artistes de tous les genres ont repris ou échantillonné le morceau – un témoignage de la façon dont la chanson continue de toucher un nerf à la fois pour les artistes noirs et leurs alliés. Diana Ross, Jeff Buckley, Annie Lennox et Kanye West enregistré certaines des itérations les plus populaires. En 2002, la chanson a été ajoutée au National Recording Registry, qui reconnaît les enregistrements américains « d’importance culturelle, historique ou esthétique ».

??

L’une des raisons pour lesquelles « Strange Fruit » continue d’être couvert et échantillonné est que sa véritable signification – qui attire l’attention sur les horreurs de la violence raciale – met en évidence un problème qui a toujours été présent, mais qui n’a pas encore été rectifié. Le traitement injuste et continu des Noirs aux États-Unis confirme qu’il y a toujours « du sang à la racine » des fondements sociaux, raciaux et moraux de notre pays, et qu’il y a encore du travail à faire pour apporter un changement durable.

En février 2020, la loi Emmett Till Antilynching – du nom de l’adolescent de 14 ans dont la mort par lynchage en 1955 a suscité l’indignation – a été adoptée par la Chambre des représentants. Pourtant, malgré des changements radicaux mis en œuvre au cours des 81 années écoulées depuis l’enregistrement de « Strange Fruit », le thème sous-jacent de la chanson continue de résonner avec les problèmes raciaux et sociaux du 21e siècle. La mort de George Floyd aux mains de la police en mai 2020, ainsi que les lynchages suspects de nombreux Noirs américains qui ont fait les gros titres au cours du même été, ont enflammé la fureur à travers l’Amérique.

« Strange Fruit » n’était en aucun cas la première chanson antiraciste, mais c’était l’une des premières à forcer les auditeurs de toutes races à se plonger dans le sujet tabou et à l’affronter de front. L’interprétation surprenante de Holiday captive le public à ce jour. Son courage à verbaliser une histoire aussi horrible et profondément personnelle est insondable. La couverture émouvante de Simone a solidifié sa position d’artiste capable de décrire avec précision ce que ressentait sa communauté. Elle a été rythmée par une émotion qui transcende les genres et les générations. Compte tenu des antécédents de l’Amérique, « Strange Fruit » restera d’une résonance frustrante pour les générations futures. Cependant, il y a de l’espoir dans nos cœurs que le changement est possible, et que sa pertinence historique et sociale ne sonnera pas aussi fort qu’aujourd’hui.

Achetez le Pastel Blues de Nina Simone ici.