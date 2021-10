Billie Jean King Cup – Anabel Medina analyse comment l’Espagne atteint la phase finale

30/10/2021

Le à 10:33 CEST

.

Anabel Médina, capitaine de l’équipe espagnole de tennis féminin, a déclaré dans une interview à . qu’elle voit les joueuses qui participeront à la ‘Billie Jean King Cup‘ »s’entraînant très dur et très motivé », et a assuré qu' »ils ont de très bons sentiments ».

Le 1er novembre, la Coupe Billie Jean King, anciennement connue sous le nom de Coupe de la Fédération, débutera à Prague (République tchèque). Medina aura une équipe de cinq joueurs de tennis, dirigée par Carla Suárez, dans laquelle ils ne seront finalement pas Paula Badosa ni Garbiñe Muguruza en raison d’une incompatibilité dans le calendrier.

RETOUR DE SAC ET DÉBUTS MASAROVA

Pour compenser les pertes de Badosa et Muguruza, le capitaine a appelé la débutante Rebeka Masarova et Aliona Bolsava. Sara Sorribes et la nouvelle venue Nuria Parrizas complètent l’équipe.

Lors de l’entretien, Médine Il passe en revue le moment actuel des joueurs sélectionnés et commente les sentiments et les aspirations de cette sélection, entre autres.

QUESTION : Quelles sont les sensations une fois installé à Prague et après avoir effectué deux sessions de formation ?

REPONSE : Les sensations sont très bonnes, nous avons eu quelques jours d’adaptation. C’est une surface que l’on connait déjà, toutes les compétitions indoor se font sur ce bois qui fait l’effet d’un court dur et la vérité c’est qu’il n’est pas très rapide, donc on peut bien jouer

Je vois les filles s’entraîner dur et très motivées. La vérité est qu’ils ont de très bons sentiments.

Q : L’Espagne est dans le groupe C avec la Slovaquie et les États-Unis, l’Espagne est-elle la favorite pour aller au tour ? A quoi cette équipe peut-elle aspirer ?

R : Dans notre groupe, je pense qu’il n’y a pas d’équipe favorite, nous sommes tous très égaux. Ce format est différent, il change toutes les règles du jeu et il faut être très concentré.

Il est important que nous nous concentrions sur la phase de groupes, ce sont des KO difficiles. Nous devrons voir quels pays passeront et à partir de là voir ce qui se passe, mais l’important maintenant est de se concentrer sur la phase de groupes et d’y travailler.

Q : Comment l’équipe nationale gère-t-elle les défaites de Badosa et Muguruza ?

R : Nous y faisons face en regardant vers l’avenir. Il est vrai que Garbiñe et Paula sont deux grandes joueuses et qu’au sein de l’équipe, elles étaient des personnalités importantes, mais une fois que j’ai su qu’elles n’allaient pas être avec nous, nous avons commencé à travailler sur l’avenir.

Ce qui est bien avec l’Espagne, c’est qu’elle a de grands joueurs. Nous sommes ici avec beaucoup d’envie, voulant très bien faire les choses et travaillant très dur. Je suis très reconnaissant envers les joueurs qui ont participé aux précédentes qualifications – et ils nous ont permis d’atteindre les finales du Championnat du monde – et envers les joueurs que j’ai maintenant. Je pense que nous l’abordons de manière très positive.

Q : L’âge des joueurs de tennis (22, 23, 25, 30 et 33 ans) fait que l’équipe a un bon mélange de jeunesse et d’ancienneté, cela peut-il être une des clés du bon fonctionnement de l’équipe ?

R : C’est vrai qu’il y a de très jeunes joueurs et quelques vétérans. Je pense que c’est une très bonne base, avec la force de la jeunesse et l’expérience des plus vétérans.

C’est pourquoi pour moi, il était également très important que Carla Suárez soit dans l’équipe, car je la considère comme une figure importante, à la fois en raison de son niveau de tennis et de son expérience. De plus, cela crée une bonne ambiance au sein de l’équipe et cela signifie que lorsqu’il s’agit de jouer, ils sont tous beaucoup plus préparés et que c’est un ananas.

Q : Suárez est en tête de liste des sélectionnées et ce sera sa dernière participation avec l’Espagne, qu’est-ce que cela signifie de pouvoir compter sur elle dans le tournoi ?

R : Pour moi, il était très important que Carla fasse partie de l’équipe. En fait, sachant qu’elle avait en tête de prendre sa retraite après l’US Open, elle a été l’une des premières à qui j’ai parlé au sujet de son appartenance à l’équipe. Je voulais qu’elle le sache le plus tôt possible pour qu’elle soit préparée et pour que si elle voulait jouer, elle reste en forme.

C’est une joueuse avec beaucoup d’expérience, qui a beaucoup donné à l’équipe espagnole et qui adore jouer cette compétition, en plus de pouvoir apporter beaucoup à l’équipe.

Q : Masarova fait ses débuts, qui vient après une excellente année au cours de laquelle elle s’est qualifiée pour l’US Open, comment appréciez-vous l’arrivée de nouvelles générations dans l’équipe ?

R : Je pense que c’est très bien. J’aurais aimé avoir les problèmes que j’ai à choisir les joueurs dans tous les tours de qualification, car il y a tellement de niveaux que j’ai beaucoup de doutes sur les joueurs à choisir.

Dans le cas de Rebeka, c’est une joueuse que je suis toute l’année et dont j’avais déjà entendu parler d’elle depuis un moment, même s’il est vrai qu’elle a connu des problèmes physiques avec son genou. Cette année, elle a fait un travail spectaculaire, c’est une joueuse avec un tennis très moderne, une très grande taille, un excellent service et une travailleuse très acharnée. Je suis sûr qu’il participera à de nombreux tours de qualification pour représenter l’Espagne.

Il a montré une très bonne prédisposition et je pense que ce type d’incorporation est très bon et donne beaucoup de fraîcheur, de qualité et de niveau à l’équipe.

Q : Nuria Parrizas et Sara Sorribes sont des joueuses de tennis avec une expérience et un jeu. Devront-elles désormais affronter plus de gallons au sein de l’équipe ?

R : Sara est déjà très habituée à ce genre de situation. Il est vrai que Nuria est une nouvelle venue, mais elle a montré que cet âge (30 ans) lui donne une maturité pour affronter des situations difficiles. De plus, il a terminé la saison dans le top 60.

Ils sont tous les deux prêts à affronter la concurrence, à le faire très bien et à rendre les choses difficiles pour tous les rivaux car ils ont l’expérience, l’envie et le niveau pour le faire.

Q : Jessica Bouzas, 19 ans, a également voyagé avec l’expédition en tant que sparring-partner, sommes-nous confrontés à une nouvelle grande promesse du tennis féminin ? Que peut apporter Jessica à cette équipe ?

R : Jessica a connu une très bonne année, elle a terminé parmi les 350 meilleures au monde. C’est une joueuse soutenue par la Fédération royale espagnole de tennis, car nous considérons qu’elle a un bon niveau et qu’elle a les caractéristiques et les qualités pour être une bonne joueuse.

Il a un très bon caractère et est très aimé. Il apporte beaucoup de jeunesse et de fraîcheur. Il plaisante tout de suite avec tout le monde, en plus il travaille très bien et a un bon niveau pour faire la fonction sparring. Je pense que c’est une joueuse qui peut faire partie de l’équipe à l’avenir.