Billie Joe Armstrong se retire du spécial du Nouvel An de Miley Cyrus

Billie ne se produira pas dans la soirée de ce soir (Photo: REX)

Le leader de Green Day, Billie Joe Armstrong, a été contraint de se retirer de son apparition à la fête du Nouvel An de Miley Cyrus en raison d’une exposition au coronavirus.

L’émission spéciale NBC, qui sera animée par l’interprète et comédien de Midnight Sky, Pete Davidson, devrait présenter des performances de Saweetie, Jack Harlow, Brandi Carlile, Anitta, etc.

Le rockeur de Wake Me Up When September Ends faisait partie des invités spéciaux confirmés pour se produire, mais il a maintenant décidé qu’il était préférable de ne pas voyager après avoir été en contact avec quelqu’un qui a contracté le virus malgré un test négatif.

S’adressant à Instagram Stories pour partager les nouvelles décevantes, il a écrit: «Après les vacances, j’ai découvert que j’étais exposé à COVID.

«J’ai été testé négatif, mais j’ai pris la décision de ne pas me rendre à Miami pour le réveillon du Nouvel An par prudence.

« Bonne année et j’espère que tout le monde reste en sécurité ! »

La star a partagé la nouvelle sur Instagram (Photo : billiejoearmstrong/Instagram)

Le réseau n’a pas encore annoncé le remplacement de Green Day, mais a promis que d’autres invités surprise apparaîtront dans l’émission, qui sera diffusée en direct de Miami à partir de 22h30 aux États-Unis.

Le concert très attendu de Miley remplacera le spécial de longue date du réveillon du Nouvel An de Carson Daly.

Le couple était apparu dans un sketch sur Saturday Night Live en 2017 en tant que bébés rappeurs et avait décidé de se faire tatouer assortis en mémoire du sketch.

Miley a déclaré: «Nous étions habillés comme des bébés, tout semblait amusant et bien. Pour une raison quelconque, nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit : « C’est un super tatouage… nous faisons ça. »

Miley et Pete fêteront le Nouvel An avec des invités spéciaux (Photo: .)

Pete a ajouté: « Et puis nous l’avons fait… Et puis j’ai brûlé le mien, et vous avez toujours le vôtre. »

« Il boit du Smartwater et se fait enlever ses tatouages ​​au laser… et je me dis : « attendez une minute, c’est là que nous étions les bébés », a-t-elle dit en montrant l’encre sur son pied, et Pete a montré plus tard le motif délavé sur son poignet.

« Ce ne sont pas des bébés », a-t-il plaisanté.

La fête du Nouvel An de Miley sera diffusée le 31 décembre de 22h30 à 00h30 sur NBC aux États-Unis.

