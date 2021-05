Billie Lourd de Star Wars partage la photo de son fils regardant Carrie Fisher dans le rôle de la princesse Leia et maintenant je suis émotive

Pour l’instant, la franchise Star Wars est entrée dans une nouvelle ère après la conclusion de la saga Skywalker. Bien qu’il y ait plusieurs films en route, y compris Rogue Squadron de Patty Jenkins et le conte cinématographique qui n’a pas encore été révélé réalisé par Taika Waititi, il y a beaucoup plus à attendre sur le front de la télévision, à partir d’émissions en première comme The Mandalorian. et The Bad Batch (à partir d’aujourd’hui) à des émissions à venir comme The Book of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. Combinez tous ces projets avec divers jeux vidéo, romans, bandes dessinées et autres matériels connexes, et les fans de Star Wars n’auront aucun mal à trouver du contenu à apprécier.