Billie Lourd, la fille de la star de Star Wars, Carrie Fisher, partage une photo de retour à l’occasion de l’anniversaire de la défunte actrice

La fille de Carrie Fisher rend hommage à sa mère.

Depuis la mort de la star de « Star Wars » en 2016, sa fille Billie Lourd s’est souvent rendue sur les réseaux sociaux pour honorer sa défunte mère lors d’occasions spéciales.

Jeudi a marqué ce qui aurait été le 65e anniversaire de Fisher et Lourd, 29 ans, a célébré en publiant une photo d’elle et de sa mère.

Sur la photo, Fisher sourit en aidant un très jeune Lourd à se lever alors qu’elle rayonne également d’une oreille à l’autre.

BILLIE LOURD PARLE DE LA PERTE « BRUTALE » DE CARRIE FISHER, DEBBIE REYNOLDS : « C’EST VRAIMENT DIFFICILE POUR MOI »

La photo a capturé Fisher dans un moment décontracté, alors qu’elle portait une simple chemise grise, un gilet noir et des lunettes de soleil sur la tête, tandis que bébé Lourd portait une robe multicolore.

Billie Lourd (à droite) a rendu hommage à sa mère Carrie Fisher (à gauche) à l’occasion de ce qui aurait été le 65e anniversaire de la star de « Star Wars ». (Photo de Barry King/WireImage)

La légende du message était remplie d’émojis affectueux.

Plusieurs fans ont profité des commentaires pour rendre hommage.

« Joyeux anniversaire à notre princesse et Angel Carrie! » dit un.

LE FRÈRE DE CARRIE FISHER, TODD, DIT QUE LA MATERNITÉ A SAUVE L’ICNE « STAR WARS » D’UNE MORT PRÉCOCE

« Joyeux anniversaire à l’incroyable et magnifique Carrie », a écrit un autre. « Tu nous manques. »

Un troisième a ajouté : « Joyeux anniversaire céleste Carrie !!! »

De gauche à droite : Carrie Fisher, sa mère Debbie Reynolds et la fille de Fisher Billie Lourd. (Steve Granitz/WireImage)

D’autres ont exprimé leur soutien à Lourd.

« Je t’aime le plus », a écrit la co-star de « American Horror Story » de Lourd, Leslie Grossman, ajoutant un emoji de cœur aimant.

CARRIE FISHER : 1956-2016

« Je t’aime », a dit un autre.

Lourd et sa mère sont des membres de la royauté hollywoodienne, car les parents de Fisher sont l’actrice Debbie Reynolds et le chanteur Eddie Fisher. Les deux ont partagé Fisher et son frère Todd, tandis qu’Eddie a accueilli deux autres filles, Joley et Tricia Leigh avec l’actrice Connie Stevens.

Billie Lourd est également la petite-fille de Debbie Reynolds. (Photo de Jason LaVeris/FilmMagic)

Pendant plusieurs années de sa petite enfance, Fisher a également eu une célèbre belle-mère en icône Elizabeth Taylor.

L’actrice de « Star Wars » a été brièvement mariée à l’auteur-compositeur-interprète Paul Simon et est sortie avec le père de Lourd, l’agent artistique Bryan Lourd, de 1991 à 1994. Lourd a elle-même accueilli un enfant en septembre 2020.

Fisher est décédé le 27 décembre 2016. Le lendemain, Reynolds est décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral.