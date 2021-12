Billie Lourd rend hommage à Carrie Fisher dans un message profondément honnête sur le deuil

Billie Lourde honore sa défunte mère, Carrie Fisher, cinq ans après sa mort.

Dans une publication Instagram partagée le « 27 ici bas unda » — Billie a célébré Noël en Australie avec son fiancé Austen Rydell et leur fils de 15 mois Kingston Fisher Lourd Rydell– l’actrice a parlé de son chagrin alors qu’elle marquait le cinquième anniversaire du décès de l’icône de Star Wars.

À côté d’une photo d’elle et de Fisher posant avec un koala, l’actrice de 29 ans a écrit : « Les gens me demandent toujours à quel stade de chagrin je suis. Et ma réponse n’est jamais simple. »

« Mon chagrin est un repas à plusieurs plats avec de nombreux ingrédients compliqués », a poursuivi la star d’American Horror Story: Double Feature. « Un amuse bouche de marchandage suivi d’un apéritif colère avec un côté dépressif, acceptation pour l’entrée et bien sûr un petit démenti pour le dessert. »

Notant « c’est ainsi que le chagrin devrait être », Billie a déclaré qu’elle ressentait « toutes choses à la fois » et « il n’y a pas de « devrait » dans le chagrin – le chagrin est tout ce qu’il est pour vous et c’est ainsi qu’il « devrait être ».