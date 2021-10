Billie Lourd rend hommage à la défunte maman Carrie Fisher avec une enfance réconfortante

Près de cinq ans après sa mort, Carrie Fisherla mémoire de ‘s vit dans sa fille bien-aimée.

Le jeudi 21 octobre, le seul enfant de Fisher, Billie Lourde, s’est rendu sur Instagram avec un subtil hommage à la défunte actrice à l’occasion de ce qui aurait été son 65e anniversaire. La photo réconfortante qu’elle a choisi de partager pour l’occasion était un cliché de l’actrice de Star Wars dans les années 90 avec Billie, qui n’était qu’un tout-petit à l’époque. Selon une photo qu’elle a partagée sur son histoire Instagram, Billie a également commémoré la journée avec une bouteille de Coca Cola et une boîte de beignets Krispy Kreme qui étaient, comme elle l’a dit, « les choses préférées de Momby ».

Carrie a accueilli sa fille avec Bryan lourd le 17 juillet 1992. La star de cinéma est décédée subitement en décembre 2016 après avoir fait un arrêt cardiaque alors qu’elle voyageait dans un avion de Londres à Los Angeles. Carrie a été déclarée morte à l’hôpital quatre jours plus tard. Le médecin légiste-coroner du département du comté de Los Angeles a confirmé à E! News qu’elle était décédée d’apnée du sommeil et « d’autres facteurs indéterminés ». Le rapport indiquait que son arrêt cardiaque avait été causé par la prise de plusieurs médicaments et « l’importance n’a pas été établie ».