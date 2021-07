Billon lance une nouvelle blockchain pour une gestion transparente des données et de la monnaie fiduciaire Crypto new media

Billon Group, créateur d’un système DLT pour la tokenisation et la transaction de devises et de processus, a lancé aujourd’hui Unified Enterprise DLT, sa nouvelle plate-forme de blockchain de couche 1 qui combine trois classes d’actifs – monnaie nationale, données et documents – en un seul, haute performance grand livre distribué (DLT).

«Avec cette plate-forme, nous avons dépassé les premières architectures (qui ne faisaient guère plus qu’écrire une somme de contrôle sur un hachage) vers un protocole sophistiqué qui gère les besoins réglementaires distincts du traitement des transactions en monnaie nationale et des données sensibles. Ce faisant, pour la première fois, les entreprises disposent d’une plate-forme qui résout une variété de problèmes courants mais délicats qui peuvent survenir partout où le mouvement des données et de l’argent est essentiel pour l’entreprise.

– Andrzej Horoszczak, fondateur et directeur technique du groupe Billon

Les capacités DLT d’entreprise unifiées incluent :

Argent numérique réglementé – La logique métier intégrée régit les limites KYC et AML. Il permet à une banque d’émettre de l’argent numérique et de contrôler les limites de transaction pour chaque portefeuille individuel ou professionnel.

Gestion de documents de confiance – Permet aux organisations de mettre des documents entiers et même une logique métier complexe « en chaîne », éliminant ainsi le besoin de stockage hors ligne coûteux et de sauvegardes coûteuses.

Tokenisation des données et autres actifs – Relie plusieurs types de données et d’actifs à des identités souveraines, pour traiter des structures de données multipartites complexes.

En outre, Unified Enterprise DLT répond à des défis supplémentaires pour les entreprises, notamment :

Multi-émission – Plusieurs institutions financières peuvent « émettre » des fonds garantis par les clients sous une forme cryptée, de la même manière que le modèle commercial d’une carte prépayée fonctionne.

Haute performance – Avec un algorithme de consensus basé sur un consensus byzantin et des preuves de connaissance nulle, le système offre les débits de transaction les plus élevés sur les réseaux cloud quotidiens.

Faible consommation d’énergie – Comme le système fonctionne sur le cloud, sa consommation d’énergie est inférieure à celle des premières architectures blockchain encore utilisées aujourd’hui. De plus, à mesure que les nœuds s’adaptent aux appareils intelligents, les besoins en énergie de l’écosystème sont davantage répartis sur un réseau d’appareils.

Intimité – Contrairement à de nombreuses blockchains anciennes, les données ne sont pas visibles pour les utilisateurs qui ne disposent pas des clés nécessaires. Même l’opérateur réseau ne peut pas voir les données client.

Identité – L’ensemble de l’architecture est conçu pour la gestion d’identité partielle ou totalement souveraine.

Les premiers clients migreront vers la nouvelle plate-forme Unified Enterprise DLT au fil du temps.

Certains clients incluent FIS/Worldpay, le Bureau de crédit polonais (BIK), Raiffeisen Bank International, la compagnie d’assurance ERGO Hestia, Philip Morris et de nouveaux partenariats avec Sygnity.

Lien source