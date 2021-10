Bills bat les Chiefs, le Wild OT de Green Bay l’emporte sur Cincinnati

Kevin et Nora sont rejoints par Benjamin Solak, et ils commencent par discuter de la victoire des Buffalo Bills sur la route contre les Chiefs de Kansas City (2h45). Ensuite, ils discutent de la folle victoire des Packers en prolongation contre les Bengals, de la défaite déchirante de Detroit contre le Minnesota et bien plus encore (26:40). Ensuite, Kevin et Nora sont rejoints par Steven Ruiz, et ils traversent le premier départ de Trey Lance dans une défaite contre les Cardinals de l’Arizona, toujours invaincus (1:19:12). Enfin, Kevin et Nora répondent à une question d’auditeur (1:28:30).

Animateur : Kevin Clark et Nora Princiotti

Invités : Benjamin Solak et Steven Ruiz

Assistant de production : Isaiah Blakely

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

