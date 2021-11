Bills cherche à se remettre sur la bonne voie contre les Jets

Sal Maiorana du Democrat & Chronicle s’entretient avec On Site alors que les Bills de Buffalo (-10,5) tentent de corriger leur attaque imparfaite contre les Jets de New York (+440) lors de la semaine 10.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

Ordre de repêchage NFL 2021 à la mi-saison : Bonne nouvelle pour les fans des Eagles, Giants et Jets !

voir 32 images