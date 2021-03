Bills Gates revient à Reddit pour une discussion animée sur le climat, le COVID-19, les complots et les hamburgers

Bill Gates s’est masqué pour son neuvième événement «Demandez-moi n’importe quoi» sur Reddit vendredi, répondant à des questions liées au changement climatique, aux vaccins, aux théories du complot, aux hamburgers sans viande et plus encore.

Le co-fondateur de Microsoft et coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates a fait la promotion de son dernier livre, «Comment éviter une catastrophe climatique», et il a déclaré dans son introduction à l’AMA qu ‘«il y a eu des progrès passionnants dans le plus depuis 15 ans que j’apprends sur l’énergie et le changement climatique. »

Quand il ne travaillait pas sur le livre au cours de la dernière année, Gates a déclaré qu’il avait passé beaucoup de temps à travailler sur les moyens d’arrêter COVID-19.

Les deux sujets figuraient en grande partie dans la discussion, mais pour les rédacteurs qui n’étaient pas particulièrement concernés par ses réponses sur des sujets sérieux, on a demandé à Gates si son codage était rouillé (oui, parce que son code ne sert plus à expédier les produits); quel est son film humoristique préféré («C’est un monde fou, fou, fou»); et quel combattant « Mortal Kombat » est son préféré (jamais joué).

Découvrez quelques-uns des faits saillants, modifiés pour la longueur:

Problèmes de viande: L’amour de Gates pour un bon hamburger, ou un faux hamburger, est clairement bien connu. Plusieurs questions et réponses ont fait allusion à l’impact de la production de viande sur le climat.

Selon vous, quelle technologie de niche pourrait jouer un rôle important à l’avenir dans la lutte contre le changement climatique? «Nous avons besoin de beaucoup de technologies – viande synthétique, stockage d’énergie, nouvelle façon de fabriquer des matériaux de construction. … Nous voulons être ouverts aux idées qui semblent sauvages.

«Nous avons besoin de beaucoup de technologies – viande synthétique, stockage d’énergie, nouvelle façon de fabriquer des matériaux de construction. … Nous voulons être ouverts aux idées qui semblent sauvages. Que faites-vous personnellement pour consommer moins? «Sur le plan personnel, je fais beaucoup plus. Je conduis des voitures électriques. J’ai des panneaux solaires chez moi. Je mange de la viande synthétique (parfois!). J’achète du carburant d’aviation vert. … Je prévois de voler beaucoup moins maintenant que la pandémie a montré que nous pouvons nous en sortir avec moins de voyages.

«Sur le plan personnel, je fais beaucoup plus. Je conduis des voitures électriques. J’ai des panneaux solaires chez moi. Je mange de la viande synthétique (parfois!). J’achète du carburant d’aviation vert. … Je prévois de voler beaucoup moins maintenant que la pandémie a montré que nous pouvons nous en sortir avec moins de voyages. Pensez-vous que la viande cultivée en laboratoire se généralisera et remplacera le bétail? «Si le coût de fabrication de la viande synthétique diminue, il pourrait être compétitif même sans tenir compte du climat ou du bien-être animal. Il existe 2 approches – l’une consiste à cultiver la viande en laboratoire (cellules), l’autre à utiliser du matériel végétal pour fabriquer la viande. À l’heure actuelle, l’approche de l’usine utilisée par Beyond and Impossible est moins chère. »

«Si le coût de fabrication de la viande synthétique diminue, il pourrait être compétitif même sans tenir compte du climat ou du bien-être animal. Il existe 2 approches – l’une consiste à cultiver la viande en laboratoire (cellules), l’autre à utiliser du matériel végétal pour fabriquer la viande. À l’heure actuelle, l’approche de l’usine utilisée par Beyond and Impossible est moins chère. » Meilleur burger à Seattle? «Je suis éclectique. Dicks, Burgermaster, etc. Seattle a beaucoup de bons choix. J’encourage les gens à proposer du bœuf synthétique comme choix. »

Dans cette vidéo, j’ai répondu à de très bonnes questions, dont une sur deux chiffres vraiment importants. Viens me poser tes propres questions sur @reddit à 11h15: https://t.co/HXMsI0lSK1 pic.twitter.com/SQ4N1MlxGO – Bill Gates (@BillGates) 19 mars 2021

Théories de la désinformation et du complot: Gates et la Fondation Gates ont été ciblés tout au long de la pandémie par des théoriciens du complot qui croient qu’il veut s’enrichir des vaccins ou les utiliser pour nous suivre.

Comment [does] la désinformation, la désinformation et les fausses nouvelles nuisent à la société? « C’est un énorme problème. Certaines fausses informations sont plus intéressantes que la vérité, de sorte que les canaux numériques semblent amplifier les chambres d’écho avec de mauvais faits. Je n’ai pas vu autant de créativité que nécessaire pour résoudre ce problème. »

« C’est un énorme problème. Certaines fausses informations sont plus intéressantes que la vérité, de sorte que les canaux numériques semblent amplifier les chambres d’écho avec de mauvais faits. Je n’ai pas vu autant de créativité que nécessaire pour résoudre ce problème. » Comment pensez-vous que la désinformation joue un rôle dans la lutte contre le changement climatique? «Les dégâts dans le passé étaient énormes. Maintenant que les compagnies pétrolières ont cessé de financer ces choses, je pense que le déni du climat va diminuer. Il y a des problèmes sur la façon dont nous procédons pour réduire les émissions, mais j’espère que tous les jeunes conviennent que c’est un objectif essentiel.

«Les dégâts dans le passé étaient énormes. Maintenant que les compagnies pétrolières ont cessé de financer ces choses, je pense que le déni du climat va diminuer. Il y a des problèmes sur la façon dont nous procédons pour réduire les émissions, mais j’espère que tous les jeunes conviennent que c’est un objectif essentiel. Un commentaire sur les opinions de r / conspiracy sur vous et les vaccins? « Je suis innocent! Tout ce qui concerne la 5G et les micropuces est assez fou. Pourquoi voudrais-je faire ça? »

« Je suis innocent! Tout ce qui concerne la 5G et les micropuces est assez fou. Pourquoi voudrais-je faire ça? » Comment faites-vous face à la haine, aux théories et aux complots à votre sujet? «Une critique intelligente est utile. Si les gens ont des idées sur la façon de résoudre le climat qui sont différentes du mien ou de meilleures solutions pour la santé mondiale, je veux en savoir plus. Les attaques personnelles ne font pas autant avancer les choses, mais je ne les laisse pas m’arrêter.

Après avoir fini tes crêpes ce matin, viens me demander quoi que ce soit @reddit à 11 h 15, heure du Pacifique: https://t.co/R3wfDhtqxD pic.twitter.com/fAPRPUWQtu – Bill Gates (@BillGates) 19 mars 2021

Trois autres sujets d’actualité: Les opinions de Gates sur la pandémie, la taxation des riches et la raison pour laquelle il possède soudainement autant de terres agricoles ont également suscité des questions. Le changement climatique rendra-t-il les futures pandémies plus courantes ou plus graves et comment? «Je ne les lierais pas directement. Le risque de pandémie est difficile à calculer, mais avec les humains envahissant de plus en plus la nature, il a augmenté. Les voyages provoquent une propagation rapide qui rend les maladies respiratoires très effrayantes. »

«Je ne les lierais pas directement. Le risque de pandémie est difficile à calculer, mais avec les humains envahissant de plus en plus la nature, il a augmenté. Les voyages provoquent une propagation rapide qui rend les maladies respiratoires très effrayantes. » Selon vous, quel est le taux d’imposition en pourcentage raisonnable pour les extrêmement riches? «J’ai fait pression pour que l’impôt sur les successions soit plus élevé. Je pense que c’est un outil efficace pour générer des revenus et éviter la richesse dynastique. … Le gouvernement doit faire plus – les coûts de la santé, la reprise de la pandémie, les investissements climatiques, la générosité de l’aide étrangère… J’ai donc demandé une augmentation des impôts. Je suis en désaccord avec certaines propositions qui semblent aller trop loin. »

«J’ai fait pression pour que l’impôt sur les successions soit plus élevé. Je pense que c’est un outil efficace pour générer des revenus et éviter la richesse dynastique. … Le gouvernement doit faire plus – les coûts de la santé, la reprise de la pandémie, les investissements climatiques, la générosité de l’aide étrangère… J’ai donc demandé une augmentation des impôts. Je suis en désaccord avec certaines propositions qui semblent aller trop loin. » Pourquoi achetez-vous autant de terres agricoles? «Mon groupe d’investissement a choisi de faire cela. Ce n’est pas lié au climat. Le secteur agricole est important. Avec des semences plus productives, nous pouvons éviter la déforestation et aider l’Afrique à faire face aux difficultés climatiques auxquelles elle est déjà confrontée. On ne sait pas à quel point les biocarburants peuvent être bon marché, mais s’ils sont bon marché, ils peuvent réduire les émissions de l’aviation et des camions. »

Gates a conclu l’AMA en remerciant les utilisateurs pour «toutes les questions charnues!» Il a dit qu’il «essaierait de les compenser en prenant un hamburger impossible pour le déjeuner».