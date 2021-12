Bills, Patriots face aux mauvaises conditions météorologiques hivernales

Les Buffalo Bills et les New England Patriots devraient se battre dans des conditions difficiles au Highmark Stadium lundi soir alors que les deux équipes se disputent la suprématie de l’AFC.

Des conditions neigeuses et venteuses affectent déjà Orchard Park, NY avant le match. Le compte Twitter des Bills a publié une vidéo de ce à quoi les deux équipes – dirigées respectivement par Josh Allen et Mac Jones – devront faire face.

Selon FOX Weather, des rafales de vent de plus de 40 mph sont attendues tout au long du match. La température au coup d’envoi est fixée à environ 27 degrés.

6 déc. 2021; Orchard Park, New York, États-Unis ; La neige tombe avant le match entre les New England Patriots et les Buffalo Bills au Highmark Stadium. (Rich Barnes-USA TODAY Sports)

Damien Woody, un ancien joueur de ligne offensive qui a joué dans ce type de conditions, a donné un aperçu de ce que pensent les joueurs lorsqu’ils entrent dans ce type de temps.

« Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ce match ce soir. Tout d’abord, tous les joueurs de la NFL sont dans une certaine mesure hors de leur rocker. Deuxièmement, ces jeux sont misérables et ne laissez personne vous dire le contraire. Chaque coup donne l’impression que vous avez cassé un os », a déclaré l’analyste actuel d’ESPN.

L’équipe de « Monday Night Football » ressentait également les effets sur le terrain alors que les ancres et les analystes étaient éjectés de leurs chaises.

6 déc. 2021; Orchard Park, New York, États-Unis ; Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen (17 ans) se réchauffe avant le match contre les New England Patriots au Highmark Stadium. (Rich Barnes-USA TODAY Sports)

Le coup d’envoi est prévu à 20h15 HE sur ESPN et ESPN2. Peyton et Eli Manning devraient être dans leur environnement chaleureux pour le match.