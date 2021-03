Bills Safety partage les détails de son combat contre la dépendance à l’alcool

La sécurité des Buffalo Bills Jordan Poyer a publié samedi sur Instagram pour révéler qu’il avait arrêté de boire il y a un an.

«Il y a un an aujourd’hui (13/03/2020), j’ai décidé d’arrêter de boire», a-t-il écrit. «Pas à cause de quelque chose de spécial. Comme un prêté ou une résolution du Nouvel An. Mais parce que j’étais alcoolique. J’écris ceci en sachant qu’il y en a d’autres comme moi qui réalisent qu’ils ont eux aussi besoin d’aide.

Vous pouvez sentir l’inquiétude dans le message de Poyer. Il finit par dire: «Je ne peux même pas mentir en écrivant ceci, je suis gêné, c’est honteux, mais si je peux surmonter la lutte de l’alcool, vous aussi.

L’alcoolisme, bien sûr, n’est pas gênant ni honteux, et le message de Poyer est courageux et important.

Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes aux prises avec un trouble lié à la consommation d’alcool. D’autres dans la NFL, sur et hors du terrain. D’autres dans tous les domaines de la vie. D’autres dans votre quartier.

Faire parler Poyer d’un sujet encore frustrant et tabou est une étape vitale pour aider davantage de personnes à comprendre les nombreuses formes d’abus d’alcool. Poyer a obtenu un large soutien après avoir publié son message, mais si vous regardez assez attentivement, vous trouverez des personnes qui l’ont utilisé pour créer une discussion pleine d’idées fausses et de stéréotypes sur la dépendance à l’alcool et les programmes utilisés pour aider ceux qui en souffrent.

J’ai écrit plus tôt dans la journée sur la tristesse de voir Johnny Manziel et Josh Gordon jouer dans la ligue de football contrôlé par les fans, alors que leurs deux carrières avaient été déraillées par la dépendance. ESPN a publié un article plus tôt cette année sur le combat de CC Sabathia – et de l’écrivain Ryan Hockensmith – contre la dépendance.

Je suppose que nous n’entendons parler que d’un petit pourcentage d’athlètes qui ont lutté contre la toxicomanie, car comme le souligne Poyer, cela est trop souvent traité comme un échec moral ou un manque de volonté plutôt qu’une maladie chronique et débilitante.

La décision de Poyer de partager son histoire résonnera très certainement auprès des fans qui se sont interrogés sur leur propre consommation d’alcool – et celle de leurs proches et amis. Il encourage les discussions difficiles et montre clairement que n’importe qui, n’importe où, peut se trouver coincé dans un cycle de dépendance – mais que, aussi, il peut chercher et trouver de l’aide.