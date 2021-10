Bills vs Titans en direct : comment regarder l’action de la NFL en ligne de n’importe où

Après avoir souligné son statut d’équipe à battre à nouveau pour le championnat de l’AFC la semaine dernière, Buffalo se rend aujourd’hui à Nashville pour ce qui pourrait être sa mission la plus délicate de la saison jusqu’à présent.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de regarder Bills vs Titans, où que vous soyez dans le monde.

Maintenant sur une fiche de 4-1 pour la troisième saison consécutive, les Bills ont pris leur revanche sur leur défaite lors du match de championnat de l’AFC de l’année dernière lundi soir avec une victoire de 38-20 sur les Chiefs de Kansas City.

Le quart-arrière Josh Allen a été la figure clé de Buffalo une fois de plus dans un match interrompu par la pluie qui l’a vu éclipser son homologue des Chiefs Patrick Mahomes avec une autre performance de barnstorming qui l’a vu accumuler 315 verges et trois passes de touché.

Allen et co affrontent maintenant une équipe des Titans avec une fiche de 3-2 et une équipe que les Bills ont battue lors de trois de leurs quatre dernières rencontres.

Le Tennessee est entré dans le match après une victoire convaincante de 37-19 contre les Jaguars de Jacksonville dimanche au TIAA Bank Field dans un match qui a vu Derrick Henry se précipiter sur 130 verges en 29 courses.

Actuellement sur la bonne voie pour battre le record de précipitation en une seule saison avec 128 verges au sol par match jusqu’à présent, Henry sera sur le point de reproduire sa performance contre les Bills en 2019 dans une performance qui l’a vu marquer deux touchés et Tennessee valser à un célèbre 42- 16 victoire.

Continuez à lire pendant que nous expliquons ci-dessous comment obtenir une diffusion en direct Bills vs Titans pour le match de dimanche.

Bills vs Titans : où et quand ?

Ces deux équipes se rencontrent au Nissan Stadium, à Nashville, Tennessee, lundi avec le coup d’envoi prévu à 20h15 HE / 17h15 PT / 1h15 BST / 11h15 AEDT

Regardez Bills vs Titans en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Comment regarder Bills vs Titans en ligne aux États-Unis

Ce match de football du lundi soir sera diffusé sur ESPN, avec un coup d’envoi prévu à 20h15 HE / 17h15 PT. Si vous avez déjà ESPN dans le cadre d’un forfait câblé, vous pourrez diffuser ce match directement via le site Web ESPN.

Pour les coupe-câbles, il existe un certain nombre de fournisseurs over-the-top qui offrent ESPN, mais FuboTV semble être le meilleur pari pour regarder des matchs de la NFL sans câble cette saison.

Afin d’obtenir une couverture complète de tous les matchs de la NFL télévisés à l’échelle nationale cette saison sans câble, vous aurez besoin d’un accès à Fox, CBS, NBC, ESPN et The NFL Network – et seul FuboTV offre actuellement un accès à tous. Le prix commence à partir de 64,99 $ par mois, mais vous pouvez également regarder ce jeu gratuitement en profitant de l’essai gratuit de sept jours de FuboTV.

Comment diffuser Bills vs Titans en direct au Royaume-Uni

Les fans de Gridiron peuvent regarder au moins cinq matchs de la NFL en direct chaque semaine grâce à la chaîne Sky Sports NFL ainsi qu’un accès à l’émission en direct des faits saillants de RedZone chaque dimanche.

Ce match est l’un de ces matchs qui sera traité en direct, avec un coup d’envoi prévu à 1h15 BST le lundi soir/mardi matin.

Alternativement, vous pouvez également regarder via le service de streaming dédié NFL Game Pass Pro.

Son abonnement de 147,99 £ vous donne accès à tous les matchs de la saison 2020/21 (sous réserve de pannes), y compris les éliminatoires, le Super Bowl, ainsi que l’accès RedZone en plus.

Vous n’êtes pas au Royaume-Uni, mais vous souhaitez tout de même assister à l’action sur Game Pass ? Ensuite, l’utilisation d’un VPN vous permettra de vous connecter à une adresse IP britannique afin que vous puissiez diffuser en direct la NFL comme si vous étiez à la maison.

Comment diffuser Bills vs Titans en direct au Canada

Alors que TSN et CTV diffusent tous les deux le match de ce soir, pour les fans inconditionnels de la NFL au Canada, la voie à suivre est probablement le service de streaming DAZN qui a une couverture exclusive en direct de chaque match de la saison régulière 2021/22 au Canada, y compris ce match.

Au prix de 20 $ CA par mois ou de 150 $ par an, un abonnement vous donnera également accès au NFL Game Pass et à RedZone, ainsi qu’à toute la liste des sports en direct de DAZN, y compris le football de la Premier League et de la Ligue des champions !

Le coup d’envoi de ce match pour les Canucks est à 20 h 15 HE / 17 h 15 HP.

Diffusez en direct Bills vs Titans en Australie GRATUITEMENT

Si vous prévoyez de regarder cet affrontement en Australie, alors la bonne nouvelle est qu’il est disponible pour regarder gratuitement via le Seven Network et c’est le service de streaming en ligne 7 Mate.

Le coup d’envoi de ce match est donné à 11 h 15 AEST lundi matin.

