Bills WR Stefon Diggs rend hommage à Betty White avec des crampons d’avant-match

L’œuvre d’art sur Stefon Diggs‘ crampons ne connaît pas de limites, en témoigne sa dernière offre … un hommage à la fin Betty Blanche.

Le receveur des Buffalo Bills a rendu hommage à l’actrice emblématique Sunday avec une paire de chaussures d’avant-match à l’effigie de BW, ainsi qu’une chanson célèbre qui lui est également attribuée. Vous pouvez voir un rendu de dessin animé de Betty en train de vomir le signe de la main « rock on » … tout en souriant narquoisement.

Sur l’autre taquet, les mots « Thank You For Being a Friend » sont gravés – évidemment un clin d’œil à la chanson thème « Golden Girls » du même nom. L’œuvre d’art a été réalisée par le créateur de chaussures Mache, qui est célèbre pour avoir réalisé ces maquettes pour les athlètes, en particulier Stefon.

Aucun mot si ces bébés ont réussi sur le gril ou non – SD fait généralement clignoter ses crampons personnalisés avant le coup d’envoi, puis change en ce qu’il portera réellement pour le match. Mais il n’est pas rare qu’il crampons hommage rock sur le terrain, comme il l’a fait pour Michael K. Williams.

Rip Betty White ️ – DIGGS (@stefondiggs) 31 décembre 2021 @stefondiggs

Quoi qu’il en soit, il est clair que Betty a laissé sa marque sur Stefon … qui s’est avéré être un fan avec un tweet qu’il a envoyé le jour de son décès. Il a simplement écrit « Rip Betty White »… et maintenant, son amour pour elle boucle la boucle.

Nous avons cassé l’histoire … Betty est mort le soir du nouvel an, non loin de ce qui aurait été son 100e anniversaire ce mois-ci.

Elle avait 99 ans. RIP