Billy Arce a brillé avec un doublé et a donné un match nul précieux à la Ligue de Quito

22/04/2021 à 7h16 CEST

. / Santiago du Chili

Le doublé de l’ailier équatorien Billy Arce a encouragé une nouer la nuit de ce mercredi à la visite de Ligue de Quito avant le Union La Calera sur le sol chilien, clôturant l’engagement valable pour la première journée du Groupe G de la Copa Libertadores 2021. Après une baisse de 2-1, le talentueux milieu de terrain de l’équipe universitaire a égalisé les choses à la 83e minute, alors qu’avec une bombe à distance inattendue Le gardien Alexis Martín Arias a été surpris quand il a vu le ballon couler dans son propre but complètement déplacé. L’attaquant chilien Andrés Vilches a également disputé pour être la figure du match, qui a marqué un double et à la 70e minute a laissé Calera sur le tableau de bord après avoir tiré dur du cœur de la zone après un centre du milieu de terrain. Esteban Valencia. À 51 minutes de jeu, Billy Arce Il a profité d’un centre du côté de Pedro Perlaza, qui a donné de nombreux problèmes à l’équipe de Caleran, et a défini le premier avec sa jambe droite, laissant Arias sans chance.

Le bélier Andres Vilches a ouvert le score pour les locaux à la 18e minute, profitant d’un mauvais dégagement du gardien équatorien et remportant le poste aux défenseurs de la Liga. De nombreuses reprises de ballon, une possession élevée et des sorties rapides ont marqué la bonne première moitié de celles menées par Luca Marcogiuseppe, avec beaucoup d’activité des milieux de terrain Gustavo Castellani et Erick Wiemberg.

Faisant sentir la localité, Unión La Calera a avancé ses lignes dès la première minute, désorientant une Ligue sportive universitaire qui ne pouvait pas trouver son football et s’est repliée sur son propre terrain presque jusqu’à la fin de la première mi-temps. Au cours du développement de la seconde mi-temps, l’équipe visiteuse a connu ses meilleurs moments de jeu, générant une série d’infractions sur les bords de la zone chilienne qui lui ont donné des opportunités intéressantes de jeux avec balle arrêtée et atteignant la profondeur dans les attaques avec des débordements continus de ses côtés rapides.