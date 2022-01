Le co-créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, a plusieurs projets en cours, dont Land Man, une nouvelle série basée sur le podcast acclamé Texas Monthly sur le boom pétrolier dans l’ouest du Texas. Billy Bob Thornton, qui a un rôle récurrent dans le prequel de Sheridan à Yellowstone en 1883, serait en pourparlers pour jouer dans le projet. La série sera disponible sur Paramount +, qui est également la maison de 1883 et du maire de Kingstown avec Jeremy Renner.

Land Man est l’un des huit projets dans lesquels Sheridan est actuellement impliqué. Thornton est en « premières discussions » avec les producteurs pour jouer le rôle d’un pétrolier dans la série, a rapporté le journaliste Matt Belloni dans son dernier bulletin d’information Puck sur le succès de Sheridan. Land Man a été annoncé en février 2021, lorsque ViacomCBS a également annoncé son intention de développer une autre spin-off de Yellowstone, 6666. Les producteurs exécutifs de Land Man incluent Sheridan, David Glasser, Ron Burkle et Bob Yari.

La série est basée sur Boomtown, Imperative Entertainment et le podcast de 11 épisodes de Texas Monthly qui a commencé en décembre 2019. Boomtown a raconté l’histoire du boom pétrolier dans l’ouest du Texas et de son impact sur l’environnement, l’économie et la géopolitique. Sheridan a extrait une histoire de style haut/bas sur les voyous et les milliardaires impliqués dans le boom.

Il n’est guère surprenant que Thornton soit impliqué dans un autre projet Sheridan. Il a un rôle récurrent en 1883 dans le rôle du maréchal Jim Courtright, son premier rôle à la télévision depuis qu’il a terminé Goliath d’Amazon Prime Video. En décembre, Thornton a dit à PEOPLE qu’il aimait l’écriture de Sheridan. « Comme je l’ai dit, je pense que des émissions comme celle-ci sont ce que les gens veulent regarder maintenant … parce qu’ils veulent s’investir dans quelque chose qui prend du temps à voir », a-t-il déclaré lors de la première de 1883.

La charge de travail de Sheridan a explosé depuis que Yellowstone est devenu un succès retentissant pour Paramount Network. Outre Yellowstone, Land Man et 1883, Sheridan travaille également sur Kansas City, un drame populaire mettant en vedette Sylvester Stallone qui sera tourné en mars. Il a également Lioness, avec Nicole Kidman et Zoe Saldana en pourparlers pour jouer le rôle de femmes Marines en Irak. Il y a aussi Bass Reeves, avec David Oyelowo dans le rôle de l’homme de loi Black Western, et 6666, un spin-off de Yellowstone sur le ranch du Texas vu dans la série. Tous ces projets sont en cours pour Paramount+. Malheureusement, les quatre premières saisons de Yellowstone ne sont disponibles en streaming que sur Peacock de NBCUniversal grâce à un accord de licence signé avant la pandémie.