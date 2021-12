Billy Bob Thornton révèle la prochaine étape de sa carrière avant la première de « Yellowstone » Prequel

La carrière sauvage de la star de 1883, Billy Bob Thornton, a atteint la télévision ces dernières années, et il n’a aucune raison de laisser le petit écran derrière lui. Après son tour primé dans Fargo Saison 1 et son rôle principal dans Goliath d’Amazon Prime, Thornton joue maintenant dans la prochaine série prequel de Yellowstone 1883. Ce n’est que le début de la prochaine étape pour le lauréat d’un Oscar de 66 ans alors qu’il prévoit de continuer à travailler dans des films et à la télévision tout en enregistrant de la nouvelle musique.

« Je pense que je vais probablement essayer de trouver un équilibre entre la musique, les films et la télévision », a déclaré Thornton à PEOPLE lors de la première de 1883 au Wynn Las Vegas samedi. « Je veux dire, vous savez, si vous pouvez en faire un chacun, chaque année, si je peux faire un disque et partir en tournée si je peux faire un film et une chose à la télévision, ça a l’air plutôt bien, vous savez ? … Et j’ai des enfants dont je dois m’occuper, alors tu sais, pourquoi pas ? »

Après avoir passé la majeure partie de sa carrière à faire des films, Thornton a déclaré que les émissions en streaming comme 1883 ressemblent plus à des films qu’à des émissions traditionnelles. « Je veux dire, ils sont cinématographiques et vous pouvez développer une histoire sur une période d’épisodes, donc je suis tout à fait d’accord. Je pense que c’est un peu l’avenir à bien des égards », a-t-il déclaré à PEOPLE.

Bien que Thornton ait parfois joué des rôles à la télévision dans les années 1980 et 1990, il n’a pas trouvé son premier rôle majeur sur le petit écran jusqu’à ce qu’il joue le méchant effrayant Lorne Malvo dans Fargo Saison 1 en 2014. Le rôle a valu à Thornton une nomination aux Emmy, et il a ensuite pris le rôle principal dans Goliath. Après avoir filmé la dernière saison de Goliath, il a été choisi pour incarner le maréchal Jim Courtright en 1883. Courtright est décrit comme un homme de loi pragmatique qui n’a pas peur de se salir.

Le créateur de 1883, Taylor Sheridan, qui a également créé Yellowstone avec John Linson, a écrit le rôle en pensant à Thornton. Thornton, lauréat d’un Oscar pour son scénario de Sling Blade, a été impressionné par le travail de Sheridan et ne pouvait pas non plus manquer l’occasion de travailler avec ses amis Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill. « Comme je l’ai dit, je pense que des émissions comme celle-ci sont ce que les gens veulent regarder maintenant … parce qu’ils veulent s’investir dans quelque chose qui prend du temps à voir », a déclaré Thornton à PEOPLE.

1883 met en vedette McGraw et Hill dans le rôle de Kames et Margarett Dutton, les ancêtres du personnage de Kevin Costner à Yellowstone. L’émission fait ses débuts sur Paramount + le 19 décembre. Pendant ce temps, la saison 4 de Yellowstone est diffusée sur Paramount Network les dimanches à 20 h HE.