Billy Connolly recevra le prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations au Edinburgh TV Festival ⋆ .

Sir Billy Connolly sera honoré pour sa contribution à l’industrie (Photo: ITV / Indigo Television)

Sir Billy Connolly devrait être honoré d’un prix pour l’ensemble de sa carrière au Edinburgh TV Festival la semaine prochaine, a-t-il été confirmé.

Le comique, 78 ans, recevra le prestigieux honneur pour sa contribution à l’industrie depuis les années 1960, et sera interviewé par son épouse, le Dr Pamela Stephenson, à propos de son succès et de son impressionnante œuvre.

Sir Billy a pris sa retraite de la comédie stand-up en 2018 après avoir reçu un diagnostic de maladie de Parkinson cinq ans plus tôt.

Il a déclaré au Mirror en décembre : ‘Depuis la maladie de Parkinson Je suis toujours le même à bien des égards, mais je ne pense pas aussi clairement qu’il le faudrait pour être un stand-up.

«J’ai fait 50 ans et c’est beaucoup. Arrêter est la bonne chose à faire. J’ai réalisé tout ce que je voulais, joué partout où je voulais… J’ai tout fait.’

Il a continué à tourner et à se produire jusqu’en 2017, avant de déménager en Floride avec sa femme, et a révélé que son état l’avait poussé à marche d’un pas chancelant, perd l’ouïe et bave.

Sir Billy sera interviewé par sa femme, Pamela Stephenson (Photo : Jeff Spicer/.)

En plus du prix Sir Billy pour l’ensemble de ses réalisations, le Edinburgh TV Festival verra également l’auteur Neil Gaiman s’entretenir avec le réalisateur Douglas MacKinnon tandis que le scénariste Jack Thorne prononcera la conférence MacTaggart.

Lin-Manuel Miranda de Hamilton fera également une apparition et sera interviewé par la productrice Jane Tranter, se concentrant sur le talent et la façon de nourrir et de soutenir les nouvelles générations de créatifs, ainsi que de répondre aux questions d’autres créatifs.

Le festival, qui se tiendra virtuellement, mettra également en vedette Whoopi Goldberg et Greta Thunberg, tandis que le comédien London Hughes sera le conférencier alternatif de MacTaggart cette année.

Plus : Billy Connolly



Les marionnettes Spitting Image de Boris Johnson et Dominic Cummings se retrouveront également face à face lors d’une session spéciale pendant le festival, intitulée “Pourquoi la télévision est-elle si merde?”.

Le festival de la télévision d’Édimbourg commence lundi et se poursuivra jusqu’au 26 août.

