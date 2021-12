Billy Conway, batteur des pionniers de l’Alt-Rock, la morphine, décède à 65 ans

Le batteur Billy Conway, dont le travail avec le groupe vénéré de rock alternatif du Massachusetts Morphine mélangeant jazz, blues et rock dans un amalgame acclamé par la critique, est décédé le dimanche 19 décembre à l’âge de 65 ans.

L’ami et compagnon de groupe de Conway, Jeffrey Foucault, a confirmé la mort du musicien à Rolling Stone, ajoutant que la cause du décès était un cancer.

« Nous sommes dévastés d’apprendre que notre frère, le batteur de Morphine Billy Conway, est décédé, succombant finalement à un cancer après un long combat », a écrit le groupe Vapors of Morphine, dont la programmation comprenait Conway et d’autres anciens membres, sur Facebook. « Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis. »

Aux côtés du batteur fondateur Jerome Deupree, Conway est apparu sur les deux premiers albums du groupe – Good en 1992 et Cure for Pain en 1993 – avant de remplacer Deupree en tant que membre permanent. (La chanson titre de ce dernier album avec Conway à la batterie reste l’une des chansons les plus acclamées du groupe.)

Les deux se produisaient parfois en direct ensemble, le son dépouillé et influencé par le jazz de Conway devenant une partie subtile, mais cruciale, du son sui generis du groupe.

La configuration unique de Morphine évitait les guitares au profit de la batterie, du saxophone de Dana Colley et de la basse à deux cordes ou tri-tar du chanteur Mark Sandman. Le groupe a sorti ses trois premiers albums, très appréciés par la critique, de manière indépendante avant de signer avec DreamWorks pour Like Swimming en 1997, touchant le sol du succès grand public mais sans jamais percer comme beaucoup de leurs fans l’attendaient.

« DreamWorks était une bénédiction et une malédiction. Cela nous a permis certaines libertés financières, mais cela a également mis beaucoup de stress sur notre processus », a déclaré Colley en 2020. « Avant de signer avec DreamWorks, nous devions proposer ce que nous voulions sans avoir à subir aucun type de critique de la part du étiqueter.

« Mark était soumis à beaucoup de stress pour produire un record qui allait nous placer dans la ligue suivante… Mark se sentait responsable de produire un gros succès pour eux. Cela a conduit à beaucoup de sentiments conflictuels entre Mark, Billy et moi-même… Mark a réussi à produire les morceaux de base dont il était finalement satisfait. Et nous avons réussi à ce que Billy Conway et Jerome Deupree jouent tous les deux de la batterie en même temps.

La mort de Sandman en 1999 après s’être effondré sur scène lors d’un spectacle à l’extérieur de Rome a effectivement mis fin à la Morphine, bien que le groupe ait sorti un album posthume en 2000. Conway est devenu producteur au Sandman’s Hi-n-Dry Studio à Cambridge, Massachusetts et a joué aux côtés divers musiciens.

Avant Morphine, Conway et Sandman ont joué ensemble dans le groupe de rock de Boston Treat Her Right, dont la philosophie « moins c’est plus » a inspiré leur futur groupe. « Nous avons adopté moins c’est plus de théorie et nous nous sommes concentrés sur la simplification de tout ce que nous faisions », a déclaré Conway en 2006.

« S’il y avait trop d’accords dans la chanson, nous les supprimions ou sautions cette partie de la chanson. Nous avons eu une haute estime pour les chansons à un accord et nous nous sommes efforcés de faire de la musique simple et émotionnelle comme nos héros – Muddy [Waters], [Howlin’] Wolf et Jimi Hendrix.

Le batteur a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin et a subi une intervention chirurgicale d’urgence en octobre 2018, suivie de six mois de chimiothérapie et de radiothérapie.

« Pendant un hiver d’arrêt forcé, grâce à l’amour et à la générosité d’amis, [he] a monté un home studio, et au fil des mois, Billy a terminé les chansons qu’il écrivait depuis des années dans des loges, des camionnettes et des hôtels du monde entier », note son label, Crazy View Records, qu’il a fondé avec le musicien et partenaire Laurie Sargent, a déclaré. Son premier album solo, Outside Inside, est sorti en 2020, la même année où Conway a découvert que le cancer s’était propagé à son foie.

Depuis 2013, Conway s’est produit avec Foucault, un musicien américain qui a écrit un hommage/demande d’aide financière au nom de Conway en 2020 à la suite de la révélation de la maladie de Conway.

« Chaque jour sur la route ensemble, une classe de maître sur la façon de se déplacer dans le monde avec un peu de grâce, d’humilité et de gentillesse simple », a écrit Foucault. « Les gens ont tendance à mieux s’apprécier autour de Billy. Personne n’a jamais dit ça à propos de moi, mais quand les gens sont avec Billy, ils ont l’impression que quelqu’un qu’ils aiment et respectent instinctivement ne voit que ce qu’il y a de mieux.

Foucault a poursuivi en notant « l’esprit généreux de Conway, ses connaissances approfondies et sa volonté farouche de donner le meilleur de lui-même à la musique ; sa maîtrise de son instrument, et la dignité simple qu’il apporte à l’acte de jouer.