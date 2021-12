ÉCRASER DES CITROUILLES homme principal Billy Corgan pleure la mort de son père, musicien William Corgan Sr. L’homme de 74 ans aurait subi une crise cardiaque vendredi 17 décembre alors qu’il se trouvait à son domicile. Les ambulanciers sont arrivés pour le retrouver mort, avant de le ranimer miraculeusement pendant une courte période. En route par hélicoptère vers un centre médical, il est décédé.

Le samedi (18 décembre), Corgan a partagé une vidéo hommage à son père dans laquelle il a déclaré: « Mon père avait ses propres difficultés avec la musique et avait une relation très compliquée et souvent amère avec le monde de la musique. Il supposait que j’aurais la même chose. Tout a commencé avec lui, le regarder jouer dans les sous-sols et aux soundchecks et dans les bars puants vides. »

Plus tard samedi, Gamelle a été rejoint par son partenaire Chloé Mendel et leurs deux enfants pour leur spectacle annuel de Noël à CorganLe magasin de thé végétalien de Madame Zuzu’s, dans la banlieue de Chicago, à Highland Park. Là-bas, il a joué « Entendez-vous ce que j’entends ? » avec sa petite fille Philomène, accompagné de deux originaux des fêtes, « À feuilles persistantes » et « Les mages et le brillant brillant ».

Il y a un an, Gamelle a dit au journaliste Jenniffer Weigel que le « a réellement commencé [work on] un album de Noël il y a quelques années. Nous l’avons en quelque sorte fait rapidement, et je n’étais pas satisfait des résultats, alors j’ai tout mis à la poubelle « , a-t-il révélé. » Mais j’avais écrit quelques chansons, et j’avais trouvé des chansons obscures cool, et choisi quelques classiques que j’ai aimé. J’espère que nous y arriverons un jour, mais pour le moment, c’est complètement au point mort. »

Corgan auparavant flottait l’idée de faire un CITROUILLES Album de Noël dans une interview de 2018 avec USA aujourd’hui. Lorsqu’on lui a demandé à l’époque si le LP inclurait des couvertures ou serait tout le matériel original, Gamelle a déclaré: « Ce serait un mélange. J’ai sorti deux chansons de Noël, et je pensais que ce serait bien de les réenregistrer dans le contexte du disque que nous ferions. Ce serait probablement plus acoustique. Je penserais c’est un peu bizarre [to make] disques de Noël sauvages. Bien que j’aime aussi ‘Jingle Bell déchire’, qui est essentiellement du rockabilly des années 1950. Mais je ne sais pas. Quand je pense à la musique de Noël, j’ai tendance à penser à quelque chose que vous voulez mettre et vous asseoir autour du sapin avec les enfants et ne pas vous déhancher. Je ne nous vois pas faire un album de Noël à couper le souffle. »

En 1997, Corgan écrit et enregistré « Période de Noël » pour « Un Noël très spécial 3 ».

ÉCRASER DES CITROUILLES‘ dernier album, « Cyr », est sorti en novembre 2020 via Archives sumériennes. La suite de 20 chansons de 2018 « Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. » a été produit par Corgan. Il présente des membres fondateurs Corgan, Jimmy Chamberlin et James Iha, avec le guitariste de longue date Jeff Schröder.



