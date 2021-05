Billy Corgan de Smashing Pumpkins: “ Quand j’étais plus jeune, je n’étais pas considéré comme beau ”

ÉCRASER DES CITROUILLES homme principal Billy Corgan a été interviewé pour le dernier épisode de Spotify pour les artistes‘nouveau podcast d’interview centré sur la musique “Meilleur conseil”. Quelques extraits du chat suivent ci-dessous.

Sur l’image de «marque» d’être une rock star versus rester fidèle à soi-même:

Corgan: “Pour une raison quelconque, quand j’étais plus jeune, je n’étais pas considéré comme beau. Donc, mon apparence ne faisait partie de la formule de personne en ce qui concerne le succès du groupe. On n’en parlait jamais. Les photographes essayaient de me coller. le dos des séances photo avec le groupe et mettre d’autres personnes [in front of me]. Je jure devant Dieu … Eh bien, vous savez, les choses changent. Maintenant, le look de vampire est entré. Mais à l’époque, je n’étais pas considéré comme une belle personne. Et les gens m’ont dit ceci – ce n’est pas comme si j’avais compris cela. Les gens me disaient: «Oh, tu n’es tout simplement pas beau». Comme si c’était mauvais pour ma carrière. J’ai donc dû faire une sorte de jugements critiques qui est A) qui ne va vraiment pas m’arrêter ou ce n’est pas si important; B) Je vais être moi-même; si je suis un cinglé ou un vampire ou autre, je serai juste moi-même. Et maintenant, nous voici 20 ans plus tard, et les gens me parlent tout le temps de mon apparence, de la façon dont cela les a influencés. “

À propos de son ego en tant que leader:

Corgan: “Eh bien, c’est une question difficile, honnêtement. Je ne pense pas que j’aurais pu faire ce que j’ai fait sans confiance en moi. Les gens tout au long du parcours ont continué à me dire que je n’étais pas spécial. Et je ne parle que de musique – et j’essaie d’être drôle ici, pour que personne ne s’offusque – quand il s’agit de musique, je suis spécial. Je l’ai prouvé, non? Mais les gens sont mal à l’aise avec cette idée. Je n’ai aucune gêne. Si je rencontre quelqu’un qui était le plus grand pianiste du monde, comme, pourquoi ne devrions-nous pas célébrer la spécialité dans un domaine? Les gens qui réussissent au plus haut niveau, ce sont des phénomènes. Bonoc’est un phénomène. S’il était un lanceur, il serait le lanceur numéro un sur un Ligue majeure de baseball équipe. Pourquoi les gens se sentent-ils mal à l’aise avec les phénomènes dans le secteur de la musique? C’est peut-être la partie égalitaire de la musique, comme nous pouvons tous être des musiciens. Mais le fait est que ces gens sont des savants. Si tu ne veux pas penser que je suis un savant, alors je suis cool avec ça. Mais je dis c’est ne me dis pas ça Jimi Hendrix ou alors Bono ou alors Kurt Cobain ne sont pas des savants. Ce sont des savants. Si vous vous sentez un savant et que vous prouvez que vous êtes un savant, eh bien, à un moment donné, quand quelqu’un vous donne-t-il le cachet de savant? Il y a quelque chose qui se passe dans la musique, c’est comme: «Eh bien, prouvez-le-moi. Et prouvez-le-moi encore une fois. Et prouve-le-moi encore une fois. Quelqu’un ici soutiendrait-il que Prince n’était pas un savant? “

“Meilleur conseil” est une retombée audio du Webby–Prix-nommé Spotify For Artists “Meilleurs conseils” série vidéo. Hébergé par Kim Taylor Bennett, elle-même ancienne journaliste musicale, “Meilleur conseil” propose des conversations engageantes avec une gamme complète d’invités – des jeunes artistes émergents aux artistes hérités – offrant des informations approfondies sur ce que c’est de naviguer dans le monde de la musique, du commerce et de la créativité.



