Billy Corgan de Smashing Pumpkins rejoint Cameo pour collecter des fonds pour le refuge pour animaux Paws de Chicago No Kill

ÉCRASER DES CITROUILLES leader Billy Corgan a lancé une collecte de fonds caritative sur la plateforme d’engagement des fans Camée au profit d’une organisation de sa ville natale qui lui tient à cœur : PATTES Chicago.

La collecte de fonds-quantité limitée permettra aux fans de 100 livres et recevoir des messages vidéo personnalisés – au prix de 250 $ par personne, ou 4 500 $ pour une utilisation professionnelle – de Corgan et son partenaire Chloé Mendel pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Chacun des fans chanceux recevra également un cadeau de vacances surprise du leader, qui fera don de 100% de son Camée gains à PATTES Chicago, le plus grand refuge pour animaux sans mise à mort de Chicago.

« Avec les chaînes d’approvisionnement en plein désarroi, le Père Noël avait besoin d’un peu d’aide cette année pour vous offrir des cadeaux spéciaux… Alors il a contacté Gamelle + Chloe, et ils ont eu une idée pour 100 fans spéciaux », le Camée états des pages.

« Pour chaque Camée acheté, vous obtiendrez également un prix mystère ! L’un des cadeaux peut être quelque chose de spécial gracieuseté de Reverend Guitars », le Camée page ajoute.

Les fans peuvent demander camées de Corgan ici.

Quand il est apparu sur la couverture de PATTES Chicago magazine en 2014, il a été cité comme disant : « Chez moi, les animaux dirigent le spectacle. Au mieux, nous sommes égaux. Mais c’est ainsi que cela devrait être. Ils ont parfaitement le droit de vivre et d’être heureux autant que moi. . »

Corgan crédité une relation antérieure avec une femme qui était un grand défenseur des droits des animaux pour avoir ouvert les yeux sur le bien-être des animaux. « Elle m’a donné un point de vue sur les questions de droits des animaux qui m’a rendu la chose personnelle », a-t-il déclaré. « J’ai commencé à m’impliquer avec Berger des mers et j’ai commencé à voir que je pouvais avoir un impact direct sur ces problèmes. Il y avait quelque chose d’holistique à ce sujet pour moi dans la mesure où nous payons du bout des lèvres à des choses comme l’écologie et la culture, mais vous commencez à réaliser comment vous voyez vos animaux ou comment vous voyez votre jardin ou comment vous voyez vos voisins est tout ce qui devient symptomatique de ce qui ne va pas ou de ce qui va bien dans votre vie. »



