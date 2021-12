Billy Corgan de Smashing Pumpkins révèle la mort de son père

Le chanteur et guitariste de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, a révélé la mort de son père, William Corgan Sr. PEOPLE rapporte que Corgan a partagé la triste nouvelle dans un article sur les réseaux sociaux, expliquant que son père est décédé le 7 décembre et la cause de la mort était une « crise cardiaque massive ». L’homme de 54 ans a poursuivi en disant qu’il « n’était pas prêt à parler » de la mort de son père, car ils avaient une « relation très longue, folle et compliquée » et il était toujours « aux prises avec les sentiments ».

Corgan a poursuivi: « Il m’a inspiré à être le musicien que je suis. Il m’a rendu meilleur que je ne l’aurais jamais été. C’était un musicien fantastique et un excellent professeur à sa manière. » La rock star a poursuivi en disant: « La plus grande bénédiction de ma vie sur cette note est probablement qu’au début, il ne comprenait vraiment pas ce que je faisais musicalement. Et puis il est venu et il est devenu mon plus grand fan et supporter. et me complimentait souvent sur ma musique, mes paroles, mes spectacles. Et donc j’ai vécu assez longtemps et il a vécu assez longtemps pour que nous puissions avoir cela et partager cela. «

WILLIAM DALE CORGAN, 1947-2021

« Il m’a inspiré à être le musicien que je suis. Il m’a rendu meilleur que je ne l’aurais jamais été. C’était un musicien fantastique et un excellent professeur à sa manière. » pic.twitter.com/cEiBekR0FC – William Patrick Corgan (@Billy) 19 décembre 2021

Le chanteur de « 1979 » a déclaré que son père était également musicien et qu’il entretenait une « relation amère » avec l’industrie de la musique. Corgan a également parlé avec émotion de vieux souvenirs de son père, se souvenant du moment où il regardait l’aîné des Corgan jouer des balances dans des « bars vides et puants » et des nightcubs. « Mes premiers souvenirs sont ceux de mon père jouant de la musique, écoutant de la musique à la maison, et donc tout ce que j’ai connu, c’est la musique et cela a commencé avec mon père », a déclaré Corgan. « Il aimait vraiment la musique et m’a inspiré non seulement à être un musicien accompli, mais aussi à aimer tous les types de musique. Il aimait vraiment le gospel, le R&B et la soul. »

Offrant plus de détails sur la mort de son père, Corgan a expliqué: « Sa mort n’était pas totalement inattendue, mais elle est certainement arrivée soudainement hier. Et puis pour rendre les choses encore plus folles, il a été déclaré mort chez lui et ils ont ensuite pu le ranimer. et ainsi pendant une courte période de temps, il était vivant. » Le chanteur a partagé que son père était dans un hélicoptère médical en route vers un hôpital voisin, où il a été déclaré mort la dernière fois. Corgan a ensuite noté que son père était mort « quelque part au-dessus de la terre d’une manière appropriée ».