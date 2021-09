Billy Corgan de Smashing Pumpkins va vendre du matériel musical utilisé sur “Mellon Collie And The Infinite Sadness”

Réverbération, le plus grand marché en ligne dédié à l’achat et à la vente d’instruments de musique neufs, d’occasion et vintage, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Billy Corgan vendre une collection de matériel musical utilisé tout au long de sa carrière. À partir du mercredi 29 septembre, l’officiel Réverbération Billy Corgan La boutique comprendra des guitares, des synthétiseurs, des amplis, des pédales de guitare et plus encore de ses albums et tournées avec le ÉCRASER DES CITROUILLES et ZWAN.

L’officiel Réverbération Billy Corgan La boutique proposera plus de 100 pièces d’équipement musical, y compris une paire de synthétiseurs Kurzweil K2500 qui ont été utilisés pour créer “Adorer” et le “Machine” albums (“Machina/Les Machines de Dieu” et “Machina II/Les amis et ennemis de la musique moderne”). Les synthés ont également été utilisés en tournée pour soutenir “Mélan Collie et la Tristesse Infinie”, “Adorer” et le “Machine” albums.

Les autres équipements musicaux de la boutique comprendront :

* Deux préamplis Marshall JMP-1 dorés. “Ces pièces vintage sont tout droit sorties des années 90 et ont été utilisées en studio et en tournée pour soutenir “Rêve siamois” et ‘Mélan Collie et la Tristesse Infinie’,” mentionné Corgan.

* Trois préamplis ADA MP-1 des années 1980, dont deux ont été utilisés sur le ÉCRASER DES CITROUILLES‘ premier album “Gish”. “Je le lancerais dans un Maréchal diriger. C’était mon son principal de 89 ou 90 à 92″, Corgan mentionné.

* Un compresseur stéréo Drawmer 1960 qui était le compresseur principal dans Corganle home studio de. “Je l’ai utilisé sur toutes mes démos à domicile, de ‘Mélan Collie et la Tristesse Infinie’ à la ‘Machine’ albums”, a-t-il déclaré.

* Un synthétiseur Sequential Circuit Prophet 10 présenté sur “Adorer” et le “Machine” albums, ainsi que le récent “Cyr” album, selon Corgan.

* Dix guitares, dont une Fender Stratocaster sunburst de 1976, une Yamaha SA2200 faite sur mesure pour Corgan, une fusée Harmony utilisée sur le “Océanie” album et tournée, et une Taylor 855 12 cordes utilisée à la fois en studio et en live pour des chansons de la “Machine” albums.

C’est la deuxième fois Corgan s’est associé à Réverbération mettre du matériel de sa collection personnelle entre les mains des fans via son Réverbération magasin.

Corgan fait partie d’un nombre croissant d’artistes qui se sont associés Réverbération, comprenant Tom DeLonge, Dweezil Zappa, LA VIVE JEUNESSE et plus.

Pour prévisualiser l’équipement qui sera disponible dans l’officiel Réverbération Billy Corgan boutique et pour vous inscrire afin d’être informé de la mise en ligne de la boutique le 29 septembre, rendez-vous à cet endroit.

