Billy Corgan va vendre du matériel utilisé avec Smashing Pumpkins via Reverb

Reverb, la plus grande place de marché en ligne dédiée à l’achat et à la vente d’instruments de musique neufs, d’occasion et vintage, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Billy Corgan pour vendre une collection de matériel musical utilisé tout au long de sa carrière.

À partir du mercredi 29 septembre, la boutique officielle Billy Corgan Reverb comprendra des guitares, des synthétiseurs, des amplis, des pédales de guitare et plus encore de ses albums et tournées avec le Écraser des citrouilles et ZWAN.

La boutique officielle Billy Corgan Reverb proposera plus de 100 pièces d’équipement musical, dont une paire de synthétiseurs Kurzweil K2500 qui ont été utilisés pour créer Adorer et les albums Machina (Machina/Les Machines de Dieu et Machina II/Les amis et ennemis de la musique moderne). Les synthés ont également été utilisés en tournée pour soutenir Mélan Collie et la Tristesse Infinie, Adore et les albums Machina.

Les autres équipements musicaux de la boutique comprendront :

* Deux préamplis Marshall JMP-1 dorés. “Ces pièces vintage sortent tout droit des années 90 et ont été utilisées en studio et en tournée pour soutenir Siamese Dream et Mellon Collie And The Infinite Sadness”, a déclaré Corgan.

* Trois préamplis ADA MP-1 des années 1980, dont deux ont été utilisés sur le premier album des Smashing Pumpkins, Gish. «Je le lancerais dans une tête de Marshall. C’était mon son principal de 89 ou 90 à 92 », a déclaré Corgan.

* Un compresseur stéréo Drawmer 1960 qui était le compresseur principal du home studio de Corgan. “Je l’ai utilisé sur toutes mes démos à domicile, de Mellon Collie And The Infinite Sadness aux albums Machina”, a-t-il déclaré.

* Un synthétiseur Sequential Circuit Prophet 10 qui figurait sur les albums Adore et Machina, ainsi que sur le récent album Cyr, selon Corgan.

* Dix guitares, dont une Fender Stratocaster Sunburst de 1976, une Yamaha SA2200 faite sur mesure pour Corgan, une Harmony Rocket utilisée sur l’album et la tournée Oceania, et une Taylor 855 12 cordes utilisée à la fois en studio et en live pour les chansons de la Machina albums.

C’est la deuxième fois que Corgan s’associe à Reverb pour mettre du matériel de sa collection personnelle entre les mains des fans via sa boutique officielle Reverb.

Écoutez le meilleur des Smashing Pumpkins sur Apple Music et Spotify.