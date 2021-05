Billy Crudup de l’émission du matin vient de décrocher une nouvelle émission Apple TV +, mais qu’en est-il de Cory Ellison?

Dans Hello Tomorrow !, qui se déroulera dans le futur mais avec une esthétique rétro, Billy Crudup jouera un voyageur de commerce aux yeux brillants et optimiste colportant des «temps partagé lunaire», au milieu d’un groupe de vendeurs partageant les mêmes idées. (On dirait quelque chose dans lequel son personnage de Watchmen, le docteur Manhattan, pourrait être.) Au-delà de la vedette, Crudup servira de producteur exécutif aux côtés d’Amit Bhalla et Lucas Jansen de Bloodline, qui ont créé la série, ainsi que Jonathan Entwistle de The End Of The F * ing World. . Il n’y a pas encore de date de sortie pour la série, mais avec The Morning Show actuellement en production pour la saison 2, il ne semble pas que la nouvelle émission interfère avec ses engagements les plus actuels. Mais qu’en est-il après ça?