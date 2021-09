Billy Crudup en tant que Cory Ellison est la meilleure partie de l’émission du matin ⋆ 10z viral

L’émission du matin regorge de personnages fascinants joués par des acteurs chevronnés, mais Cory Ellison de Billy Crudup est peut-être le meilleur d’entre eux. Le personnage lui-même n’est pas particulièrement nouveau ou intrigant : Ellison est le chef fraîchement nommé de la division des informations et du divertissement, et ses idées non conventionnelles secouent les chaînes des vétérans de la série. Ce qui distingue cette itération du stéréotype, ce sont les choix que Crudup fait avec le personnage lorsqu’il fait passer Ellison du script à l’écran.

La saison 1 se déroule à la suite d’un scandale #MeToo impliquant le co-présentateur masculin de The Morning Show. Les retombées créent la panique dans toutes les directions, tout le monde, des assistants de la série aux dirigeants du réseau, craignant de perdre leur emploi à cause des indiscrétions de Mitch (Steve Carell). L’énergie de tout le monde se met soudain à jouer la sécurité et ils commencent à maîtriser tout ce qui peut sembler controversé.

En relation: Pourquoi Jennifer Aniston n’est presque pas revenue pour la dernière saison de ses amis

Ellison, d’autre part, semble voir l’événement dans son ensemble comme une grande opportunité. Il est comme le Joker avec un sac plein de bombes, cherchant apparemment une opportunité de faire exploser quelque chose, et ses idées fonctionnent. Cela engendre l’insécurité dans le reste de la distribution et des téléspectateurs, laissant tout le monde se demander si leur interprétation des événements en cours est exacte. Cela donne également aux réactions d’Ellison un air de précognition extrêmement intéressant. Ce qui fait de Cory Ellison la meilleure partie de The Morning Show, c’est que, dans un environnement où tout le monde est terrifié, Crudup a rendu Cory Ellison intrépide, et même si ce n’est pas toujours admirable, c’est certainement fascinant.

Ellison fait des blagues sur le fait de coucher avec son assistant à la suite d’un scandale #MeToo. Il permet à Bradley Jackson (joué par Reese Witherspoon) de sortir du script dans une interview avec l’un des accusateurs de Mitch, posant des questions qui peuvent révéler la complicité du réseau. Lorsque son patron, Fred, lui dit qu’il est sur le point de jouer le gars de la chute, Ellison s’exclame joyeusement: “Chaos, c’est la nouvelle cocaïne, Fred!” Et quand Chip prépare un coup d’État pour renverser Fred, Ellison lui dit comment s’y prendre. Dans une interview de 2019 sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Crudup a déclaré: «[Cory] pense que tout le monde est au milieu du jeu auquel il joue, et donc il est un peu comme un dompteur de lion, et c’est le cirque à trois anneaux pour lui.“

Quant à savoir pourquoi Ellison de Crudup est si joyeusement intrépide parmi les personnages de The Morning Show, les téléspectateurs sont laissés pour la plupart dans le noir. Dans l’épisode 2 de la première saison, « A Seat at the Table », Ellison dit à Bradley qu’il était un « enfant intelligent. Papa est parti. Maman m’a élevé. J’ai juré de conquérir le monde un jour et de soumettre tout le monde à la soumission. » Mais aucun autre aperçu n’est vraiment offert. Dans une autre interview de 2019, Crudup a expliqué : « La chose cruciale est : il comprend le système tel qu’il est, et il n’a pas peur du système car il est en train de changer car il n’y a encore aucune preuve pour soutenir qu’il ne sait pas comment le comprendre. . ” [via GQ]

La saison 2 de Morning Show se déroule début 2020, une année pleine de peur. Dans l’épisode 1, la passion sans faille d’Ellison pour le progrès et son manque de doute sur lui-même continuent, mais au lieu de lancer des bombes, il essaie de maintenir le nouveau système qu’il a construit. L’année vient de commencer, cependant, et il n’est pas facile de deviner comment Ellison gérera la menace invisible et incontrôlable du coronavirus.

Suivant: Chaque collaboration de films Steve Carell et Will Ferrell, classée

Le prochain épisode de L’émission du matin sera diffusé le vendredi 24 septembre sur Apple TV+.

Les agents de Chloe Bennet du SHIELD répondent aux rumeurs selon lesquelles elle serait dans une invasion secrète

A propos de l’auteur



Lindsay Kusiak

(3 articles publiés)



Lindsay a commencé comme auteur-compositeur-interprète à Los Angeles à l’âge de dix-sept ans. Elle est l’auteur de deux romans. Elle vit à Los Angeles et on la trouve le plus souvent en train de courir ou de faire de la randonnée avec son berger allemand, de travailler sur ses livres ou de manger de la nourriture indienne.

Plus de Lindsay Kusiak