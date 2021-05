Billy Gibbons, de Zz Top, animera America Salutes You: Guitar Legends 4 sur Axs Tv

Télévision AXS célèbre les braves militaires américains avec une soirée de musique étoilée lors du concert de 2020 “L’Amérique vous salue: Guitar Legends 4” lors de la Journée des forces armées, le samedi 15 mai à 21 h HE / 18 h HP, dans le cadre du réseau “Saturday Stack: Guitar Legends” s’aligner. C’est la quatrième année consécutive que Télévision AXS a diffusé l’événement organisé par L’Amérique vous salue, une fondation à but non lucratif dédiée à la santé mentale et au bien-être des vétérans et des premiers intervenants américains et spécialisée dans les concerts-bénéfice pour les militaires actifs, les anciens combattants, les premiers intervenants et leurs familles. Les bénéficiaires de bienfaisance de la soirée comprennent le Fondation du chien d’assistance patriotique, TAPS, CreatiVets et Fondation du service des anciens combattants, entre autres.

“Guitar Legends 4” est à nouveau hébergé par un cerveau à six cordes et HAUT ZZ co-fondateur Billy Gibbons, qui – avec son groupe d’étoiles – ancre les débats de la FOO FIGHTERS‘ Studio 606 à Los Angeles. Joindre Gibbons pratiquement à travers le pays, de la Californie à New York et de Nashville à Miami, se trouve une liste impressionnante de cueilleurs et d’artistes chevronnés qui ont généreusement donné de leur temps. Ceux-ci incluent le haut de gamme bien-aimé Kenny Loggins; LES GARÇONS DE LA PLAGE Légende Mike Love; titans de la musique country GRAND ET RICHE; bluesman acclamé Keb ‘Mo’; duo familial FRÈRES OSBORNE; frères et sœurs de célébrités Michael et Kevin Bacon, mieux connu comme LES FRÈRES BACON; Héritage latin Julio Iglesias Jr.; Grammy-époux gagnants Susan Tedeschi et Derek Trucks; pays hors concours Ashley McBryde; Sensation canadienne Lindsay Ell; et quatuor de rock roots LARKIN POE.

Aérer immédiatement après “L’Amérique vous salue: Guitar Legends 4” est une émission spéciale de rappel de “AXS TV présente: une conversation avec Jon Bon Jovi” à 22h30 HE, une entrevue intime où le BON JOVI le leader parle de sa vie, de sa carrière et du dernier album du groupe “2020”; suivie par “Une nuit comme celle-ci – Bon Jovi 2020” à 23 h HE, qui mêle des images candides des coulisses à des séances perspicaces alors qu’il capture le groupe interprétant son album 2020 dans son intégralité pour la première fois au cours d’un tournage fermé à Nashville.



