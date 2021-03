Billy Gibbons de Zz Top annonce l’album solo ‘Hardware’ et lance le single ‘West Coast Junkie’

« Matériel », le troisième album solo de HAUT ZZ chanteur Billy Gibbons, a terminé l’enregistrement et la post-production et devrait sortir le 4 juin d’ici Registres Concord. L’album a été enregistré à Escape Studio dans le haut désert de Californie, près de Palm Springs, et a été produit par Gibbons avec Matt Sorum et Mike Fiorentino, avec ingénieur Chad Shlosser fournir une production supplémentaire. La sortie de l’album est précédée de la sortie du single « Accro de la côte ouest ». La vidéo du morceau a été tournée près de Joshua Tree, à deux pas du studio.

Sorum, vétéran de GUNS ‘N’ ROSES, REVOLVER EN VELOURS et LE CULTE, sert également de « Matériel »le batteur de l’album et a été rejoint dans le groupe de base de l’album par le guitariste Austin Hanks. Le même Gibbons–Sorum–Hanks agrégation enregistrée « The Big Bad Blues », Gibbonseffort solo antérieur de Concorde et vainqueur du Fondation Blues‘s Blues Music Award.

Contrairement à « The Big Bad Blues » et « Perfectamundo », Gibbonspremier album solo de, presque tous les « Matériel » le répertoire est original et orienté rock avec onze des douze chansons de l’album écrites par Gibbons, Sorum, Fiorentino et Shlosser. La seule exception est « Hey bébé, Que Paso », initialement enregistré par le TEXAS TORNADOS. Le titre de l’album est un hommage à l’ingénieur du son légendaire le regretté Joe Hardy qui a travaillé avec Gibbons et HAUT ZZ datant du milieu des années 1980. D’un point de vue sonore, l’album a été influencé par les conditions du désert élevé de son enregistrement. Dit Gibbons: « Les décors du désert, remplis de sables mouvants, de cactus et de serpents à sonnettes constituent le genre de toile de fond qui prête un élément d’intrigue reflété dans les sons créés là-bas. »

« Stackin ‘Bones », l’une des vedettes de l’album, présente une apparition en tant qu’invité de LARKIN POE, avec qui Gibbons est familier et amical depuis un certain temps. Il les a rencontrés dans un premier temps grâce aux bons offices de Tyler Bryant, mari de LARKIN POEde Megan Lovell; il avait beaucoup tourné avec HAUT ZZ dans le passé. LARKIN POE a également partagé une facture avec Gamelle chez New York «Love Rocks NYC» bénéfice en 2019 et le « Matériel » la collaboration s’est développée à partir de là.

Bien qu’un large éventail d’approches soit remarquable sur les morceaux durs de l’album, il n’y a pas à se méprendre sur le ton remarquable et les voix grognantes qui caractérisent Billy Gibbonsl ‘art. Des éléments de hard rock traditionnel, de néo-métal, de country rock, de new wave, de blues et même de surf music font « Matériel » difficile à catégoriser et ce serait un jeu de fou de le faire. En réalité, « Desert High », le dernier morceau de l’album, est une pièce parlée accompagnée d’une guitare nerveuse qui évoque la légende Graham Parsons, dont la mort il y a 48 ans a eu lieu très près de l’endroit où « Matériel » a été enregistré.

Gamelle résume la construction œcuménique de l’album: «Nous nous sommes enfermés dans le désert pendant quelques semaines dans la chaleur de l’été et cela en soi était assez intense. À propos. Pour la plupart, c’est un rocker déchaîné mais toujours conscient du mystère implicite du désert. «

« Matériel » liste des pistes:

01. Ma carte chanceuse



02. Elle est en feu



03. Plus plus plus



04. Lecture aléatoire, étape et diapositive



05. Homme vagabond



06. Mouche espagnole



07. Accro de la côte ouest



08. Empiler des os (avec LARKIN POE)



09. J’étais une autoroute



dix. SGLMBBR



11. Hé bébé, Que Paso



12. Désert haut

Crédit photo: Blain Clausen



