Billy Gibbons de Zz Top collabore avec Austin Bootmaker Alvies sur la première botte de son genre

basé à Austin Alvies, une entreprise de bottes de cow-boy s’adressant directement aux consommateurs, a annoncé sa toute dernière botte, la BFG. La botte a été co-conçue avec Billy F Gibbons dans le cadre d’un accord de licence avec le légendaire ZZ TOP leader.

Alvies affirme que la botte en édition limitée est une collaboration unique en son genre dans l’industrie de la botte.

« Nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant », a déclaré Alvie Faulkenbery, co-fondateur et président de Alvies. « Nous voulions travailler avec un célèbre Texan pour concevoir une botte qui représente leur style… BFG était une évidence. GamelleL’ambiance unique de et le fait qu’il partage le Texas avec le monde depuis plus de 50 ans en font un choix parfait. »

Gibbons a été impliqué dans chaque étape du processus de conception et les bottes représentent vraiment le BFG style signature. Gamelle a apporté des inspirations directement de la culture hotrod, du style rock’n’roll et du glamour Old Hollywood au design de la botte. « Gibbons et j’ai réussi à fabriquer un tout nouveau type de bottes de cow-boy », a déclaré Faulkenbery.

Fabriqué à la main à partir de cuir de vachette de qualité supérieure à Alvies‘s usine au Mexique, la botte est pleine de détails personnalisés. Les surpiqûres sur la tige et les orteils sont inspirées du style West Coast hotrod pinstriping lancé par le tristement célèbre Von Dutch. Un bout coupé et un talon « d’équitation » légèrement plus haut ont été utilisés pour ajouter un peu de sens du spectacle rock’n’roll. La botte comporte même une poche spéciale dans la sangle de chaque botte pour accueillir un médiator avec Gibbonsle logo de pré-chargé dans chaque poche.

« Les deux Gamelle et je suis ravi du design », a déclaré Faulkenbery. « Les BFG est autonome et complète Gamellestyle de signature. Des ventes soutenues sont attendues sur la base des réceptions précoces positives et des précommandes. Nous sommes sur la bonne voie et prêts à vendre tout le stock d’ici les vacances. »

La production est limitée à 3 000 paires avec 1 000 dans chacune des trois couleurs (noir, marron et sang de bœuf), disponibles pour l’instant uniquement sur alvies.com. Une partie de la vente de chaque BFG botte sera donnée à la Fondation nationale des lieux indépendants. Les FIVNILa mission de est de préserver et d’encourager les salles de concert indépendantes aux États-Unis

Alvies est une marque basée à Austin qui vend des bottes de cowboy et des tongs en cuir faites à la main. Fondée à l’origine en tant que première entreprise de cow-boys au monde à vendre directement à partir de son camping-car Airstream converti au centre-ville d’Austin, l’entreprise est passée à un modèle de vente en ligne en 2020. Alvies se concentre sur l’élargissement de l’attrait de la botte de cowboy en tant que chaussure de tous les jours en fabriquant des bottes qui se cassent rapidement, sont suffisamment confortables pour être portées toute la journée et suffisamment durables pour être transmises à la prochaine génération.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).