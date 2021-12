Billy Gibbons de Zz Top rejoint par Matt Sorum, Gilby Clarke, Joe Bonamassa et d’autres lors de la fête du 72e anniversaire : vidéo, photos

Ancien GUNS N’ ROSES membres Matt Sorum et Gilby Clarke, avec le guitariste de blues rock Joe Bonamassa, faisaient partie des invités qui ont joué avec Billy Gibbons au ZZ TOP la soirée du 72e anniversaire du chanteur hier soir (jeudi 16 décembre) au Troubadour à West Hollywood, en Californie. Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous.

Gibbons est un musicien, producteur et acteur américain, mieux connu comme le guitariste du groupe de rock américain ZZ TOP. Gibbons formé ZZ TOP à la fin de 1969 et sorti ZZ TOPpremier album de 1971. Les albums qui ont suivi, « Rio Grande Boue » (1972) et « Tres Hombres » (1973), ainsi que de nombreuses tournées, ont consolidé la réputation du groupe en tant que power trio hard-rock. Dans les années 1980, ZZ TOP a sorti ses trois albums les plus vendus : « Éliminateur » (1983), « Postcombustion » (1985) et « Recycleur » (1990). Une vague de clips pour les singles à succès « Jambes », « Donne-moi tout ton amour' », et « Homme bien habillé », entre autres, sont devenus les piliers de MTV. Gibbons a été classé au n ° 32 sur le 2011 Pierre roulante liste des « 100 plus grands guitaristes de tous les temps ». ZZ TOP a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2004.

En plus de son rôle de cinq décennies ZZ TOP, Gibbons a enregistré ces dernières années trois albums solo très appréciés pour Concord Records, y compris « Matériel », sorti en juin dernier. Pour couronner l’année, Concorde a sorti un single singulier, « Jingle Bell Blues », en novembre. C’est Gamellele remaniement de l’éternel « Vive le vent » avec quelques modifications importantes ou touches « Kustom ».

Le suivi de GibbonsLP solo de 2018 « Le grand méchant blues », « Matériel »le titre de est un hommage à Joe Hardy, la longue ZZ TOP collaborateur décédé en 2019. L’album a été enregistré dans un studio du désert à Palm Springs, en Californie.



Un groupe d'étoiles se présente pour célébrer l'anniversaire de Billy Gibbons, avec des invités spéciaux Robby Krieger, Joe Bonamassa et bien d'autres invités spéciaux surprises. Animé par le Guigui Family Band.

