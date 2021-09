Billy Gibbons de Zz Top révèle son amour improbable pour le groupe de synthé pop britannique Depeche Mode

Dans une couverture exclusive de 16 pages pour le numéro 28 de Bonbons Rock magazine légendaire ZZ TOP guitariste et chanteur Billy Gibbons révèle la plus surprenante des influences sur le “Little ol’ band from Texas — MODE DEPECHE.

“L’une des meilleures choses à propos de notre groupe de rock et de boogie basé sur le blues, ZZ TOP, en lien avec ce qui se passait au Royaume-Uni, c’était une alliance inattendue avec les leaders de la scène de la musique électronique, MODE DEPECHE, ” Gibbons expliqué à Bonbons Rock‘s Dave Ling. “Cette appréciation mutuelle a été un secret bien gardé pendant très longtemps.”

C’est difficile à imaginer ZZ TOP et MODE DEPECHE avoir quelque chose en commun, mais Gibbons insiste sur le fait que les deux groupes se sont vraiment liés et que MODE DEPECHELa musique de ZZ a eu au moins une influence subliminale sur la musique de ZZ TOP.

“Nos fans auraient pensé qu’il était complètement absurde que nous traînions avec un groupe si différent de nous”, reconnaît Gibbons. “Mais nous l’avons fait. Le chemin MODE DEPECHE utilisé ces sons et le style d’écriture du groupe était tellement contagieux. C’était formidable de voir quelque chose de si différent devenir si populaire sur la planète.”

Dans une interview approfondie menée peu de temps avant la mort prématurée de ZZ TOP bassiste Colline poussiéreuse, Gibbons discute d’un large éventail de sujets, y compris la capture de COVID-19, son favori ZZ TOP enregistrements, le succès fulgurant de “Éliminateur”, et son album solo actuel, “Matériel”, prouvant une fois de plus qu’il est l’un des personnages les plus fascinants et colorés du rock.

Lisez ceci et bien d’autres histoires fascinantes dans le numéro 28 de Bonbons Rock.

Bonbons Rock est un magazine rock bimensuel en couleur de 100 pages, créé au Royaume-Uni. Il couvre les images, les sons et les odeurs de la plus grande époque de la musique hard rock, les années 70 et 80. Réalisé par des journalistes rock britanniques respectés Derek Olivier, Howard Johnson et Malcolm Dôme – tous les écrivains de première ligne pour le légendaire Kerrang ! magazine à l’âge d’or — Bonbons Rock est disponible en format imprimé avec une version téléchargeable gratuite pour tous ceux qui achètent le magazine en ligne sur www.rockcandymag.com.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).