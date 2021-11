Billy Gibbons de Zz Top sort « Jingle Bell Blues »

Billy F Gibbons, en dehors de son rôle de cinq décennies ZZ TOP, a enregistré ces dernières années trois albums solo très appréciés pour Concord Records, comprenant « Matériel », sorti en juin dernier. Pour couronner l’année, Concorde sort un single singulier, « Jingle Bell Blues », le 9 novembre. Gamellele remaniement de l’éternel « Vive le vent » avec quelques modifications importantes ou touches « Kustom ». « Les cloches sur l’anneau des hot rods » en font partie et il est fait mention d’un traîneau « à toit ouvrant ». Alors que la chanson respire la joie des Fêtes, l’approche vocale Gamelle s’applique au répertoire est tout simplement extraordinaire. GamelleLes solos de guitare de s peuvent être décrits comme « épiques » et devraient réchauffer pratiquement toutes les réunions de vacances, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. A noter également le solo d’harmonica qui rend l’enregistrement quelque chose d’un hommage à Jimmy Reed dans un contexte d’actualité sonore.

Enregistré à Nashville en juin dernier par Gibbons et Michel Fiorentino, le morceau est disponible numériquement ainsi qu’un single 45 tours somptueusement emballé, pressé sur un vinyle rouge translucide. La pochette représente plusieurs Cadillac Fleetwood Brougham empilés pour refléter la forme d’un arbre de Noël traditionnel tandis que l’avers est orné d’une roue à fil stylisée et chic.

L’utilisation de « singulier » est intentionnelle comme une seule piste, « Jingle Bell Blues », Est offert. Le « revers » du disque est une surface gravée qui reproduit le flanc d’un pneu à plis biais avec des lettres en relief épelant le titre de la chanson et Gamelle‘Le nom de. Enfin et surtout, la version vinyle rouge est livrée avec un Billy F Gibbons adaptateur de trou central facilitant le jeu sur n’importe quelle platine standard.

« Nous avons compris que tout le monde aime la musique de Noël », dit Gamelle du nouveau single, « et tout le monde aime le Jimmy Reed ambiance blues, alors nous avons pensé les combiner. Nous avons ajouté quelques références de hot rods pour faire bonne mesure, car notre traîneau préféré est le type à propulsion par chevaux-vapeur.

« Je suppose qu’il aurait pu être produit avec un petit trou et que nous n’aurions pas eu à nous occuper de l’adaptateur, mais c’est, par essence, un disque de juke-box. Il a même été mélangé dans cet esprit », a-t-il ajouté. .

« Aux alentours de Noël, il semble toujours qu’il y ait cinq à dix sélections de vacances répertoriées dans le coin inférieur droit d’un juke-box typique dans un juke-joint typique, les titres de chansons et les noms d’artistes imprimés sur des bandes de titre ornées de couronnes. Notre espoir est pour « Jingle Bell Blues » être l’un de ces records. Bing Crosby, David Bowie, Elvis, Brenda Lee, José Feliciano, Otis Redding, Mariah Carey, Nat King Cole, Gène Autry, et sans oublier Adam Sandler, besoin d’un peu de compagnie et nous serions ravis de le fournir dans l’esprit de la saison. »



