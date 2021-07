Billy Gibbons de Zz Top sur Dusty Hill : “Je suis juste content qu’il soit bien placé”

ZZ TOP leader Billy Gibbons a parlé à Variety du décès du bassiste de longue date du groupe Colline poussiéreuse. Mercredi, il a été révélé que colline est décédé dans son sommeil chez lui à Houston de causes indéterminées. Jeudi, les membres restants Gibbons et Frank Barbe a annoncé que leur tournée récemment lancée reprendrait vendredi, avec leur technologie de guitare de trois décennies François Elwood remplir.

Gibbons dit que colline joué les deux premiers spectacles de la tournée. “Et puis il a demandé de se licencier”, Gamelle rappelé. “Il a dit: ‘Ouais, laisse-moi aller vérifier ça.’ Et bien sûr, j’ai dit: “Hé, mec, la santé est le numéro un. Va faire ton truc.” Et je pourrais dire à travers ces deux premières tentatives vaillantes, s’il ne se donne pas à 110%, il a été le premier à dire en quelque sorte, ‘Bon sang. Allons nous occuper de ça.'”

Il a poursuivi: “Ce n’est un secret pour personne qu’au cours des dernières années, il a eu des difficultés avec une épaule cassée, suivie d’une fracture de la hanche. Et il a eu quelques problèmes avec des ulcères. forme, du mieux qu’il a pu. Mais je pense que c’était un vrai défi. Et en jetant l’éponge, ça l’a peut-être rattrapé. Qui sait ? Je suis juste content qu’il soit bien placé.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une cause officielle de décès maintenant, ou est-ce juste qu’il s’est vraiment endormi et ne s’est pas réveillé, Gamelle a déclaré: “C’est à peu près tout ce qu’ils peuvent déterminer. Avouons-le, vous ne décédez pas nécessairement d’une fracture de l’épaule ou de la hanche. Bien que le médecin traitant l’ait averti plus tôt que la bursite n’était pas rare, même l’arthrite, et ils ont dit que c’était ce n’est pas un endroit très confortable. Et je pouvais dire qu’il se déplaçait un peu lentement. Il a dit: “Mon garçon, cette épaule et cette hanche commencent vraiment à devenir un problème.” Mais, à ce stade, oui, c’était parti pour le pays des rêves et au-delà.”

Les arrangements funéraires pour colline n’ont pas encore été annoncés publiquement.

ZZ TOP joué sans colline vendredi soir dernier (23 juillet) au Village Commons de New Lenox, Illinois, après avoir été contraint de retourner au Texas pour régler un problème de hanche.

Le 21 juillet, ZZ TOP a annulé son concert à Evansville, Indiana en raison d’un “problème de santé au sein du groupe”, selon un média local Evansville Courrier & Presse.

ZZ TOP a lancé sa dernière tournée il y a deux semaines à Manchester, Iowa. Le trek, baptisé “Une célébration avec ZZ Top”, se poursuivra en août avec des dates dans le Sud, le Midwest et le Far West.

Lorsque ZZ TOP a annoncé la tournée, colline — qui a rejoint le groupe un an après sa formation en 1969 — a commenté : “Ils ont fermé la porte juste après notre tournée du 50e anniversaire et maintenant elle est de nouveau ouverte. Nous sommes ravis de sortir et de jouer notre musique pour tout le monde.”

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).