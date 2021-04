Billy Gibbons obtient un “ Desert High ” sur le deuxième single de “ Hardware ”

Billy Gibbons a sorti le deuxième single de son troisième album solo à venir Hardware. «Desert High» a été écrit par le guitar hero ZZ Top et intronisé au Rock and Roll Hall of Fame avec Chad Shlosser, Matt Sorum et Mike Fiorentino. Le matériel sera publié le 4 juin par Concord Records dans le prolongement de sa sortie primée en 2018, The Big Bad Blues.

Le morceau lent et atmosphérique est plein de textures de guitare et d’images de poussière du désert, de vent hurlant, de scorpions et de montagnes. Il fait suite à l’apparition du mois dernier de «West Coast Junkie», avec une vidéo filmée près de Joshua Tree en Californie. C’est proche du lieu d’enregistrement de l’album dans le haut désert à Escape Studio, près de Palm Springs. “La Cité des Anges n’est pas trop loin d’ici”, grogne Gibbons dans “Desert High”, “et quand j’ai besoin de péché, c’est toujours proche.”

Gibbons s’est tourné vers les médias sociaux pour écrire sur le nouveau morceau et l’album: «Cette chanson n’est peut-être pas typique de ‘Hardware’ dans sa totalité, mais elle donne une indication de la sensibilité sonore desséchée de l’album. Le désert est un endroit vraiment mystérieux et nous avons eu le privilège d’avoir passé tout ce temps là-bas à absorber la chaleur, l’ambiance et à le faire sortir.

La semaine dernière, Gibbons a lancé le premier épisode de Under The Hood, une série vidéo qui raconte les coulisses de la fabrication de Hardware. Le clip de deux minutes le montre en train de conduire autour de la zone de création de l’album, en disant: «Ici, nous sommes dans le désert où nous sommes un peu seuls avec la chaleur, du sable et beaucoup de cactus remontant le flanc de la montagne.

«Quand tu regardes autour de toi, ça peut être un peu effrayant parce qu’il n’y a pas grand-chose ici. Mais c’est ce qui stimule la façon dont nous aimons faire de la musique. C’est ainsi que nous avons commencé. Nous avons commencé avec peu de choses, puis nous entrons dans la richesse de l’aspect créatif de tout cela.

Le matériel sortira le 4 juin. Précommandez-le ici.